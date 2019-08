La fonte della fede russa

La fonte della famiglia Orlandi non è anonima : Non è una fonte anonima, non è neppure una lettera anonima quella che ha segnalato la possibile presenza dei resti mortali di Emanuela Orlandi nel Cimitero teutonico all’interno del Vaticano, all’avvocato Laura Sgrò che rappresenta la famiglia della cittadina vaticana scomparsa 36 anni fa.Ma si tratta di una fonte che l’avvocato ha voluto mantenere coperta dal segreto professionale. Questa circostanza ...