Medhanie Behre ottiene lo status di rifugiato Scambiato per il trafficante Mered | era

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2019) L’ultimo colpo di scena arriva il 2 agosto. La Commissione territoriale di Siracusa, l’organismo del Ministero dell’Interno preposto a decidere sulle richieste d’asilo, ha riconosciuto aTesfamariamlogiuridico dipolitico e può lasciare il Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) della città siciliana. Ha in mano un passaporto dell’Unhcr ed è felicissimo: “È la fine di un incubo durato troppo a lungo”, ha detto al Guardian, giornale che per primo ha raccontato la sua paradossale vicenda, il cui capitolo finale è ancora tutto da scrivere. La storia dinon è quella di unpolitico qualunque. Comincia il 24 maggio 2016, quando le forze dell’ordine del Sudan lo arrestano in un bar di Khartoum, in collaborazione con la National Crime Agency inglese. Pensano che siaYedhego, alias Il ...

