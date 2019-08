Marc Marquez ancora in pole con 2 | 5 secondi di vantaggio Pareggia il record di Doohan

MotoGp – Marquez mostruoso a Brno - Marc ammette : “qualcuno nel team era incazzato! : Marc Marquez sincero dopo la pole conquistata in maniera incredibile oggi a Brno: le parole dello spagnolo Honda al termine delle qualifiche del Gp della Repubblica Ceca 58ª pole position a Brno per Marc Marquez: lo spagnolo della Honda ha disputato una qualifica mozzafiato, superando ogni limite e spingendo la sua moto in condizioni davvero rischiose, con le gomme da asciutto con la pioggia che sul finale ha iniziato a scendere ...

MotoGp : Marc Marquez in pole a Brno : 15.14 Marc Marquez domina le qualifiche del Gp Repubblica Ceca.Sul circuito di Brno il leader del Mondiale ottiene la 86.ma pole in condizioni incerte,su una pista metà bagnata e metà asciutta.Completano la prima fila Miller e Zarco. Quarto crono per Andrea Dovizioso Valentino Rossi, all'ultimo tentativo, conquista l'ottavo tempo,seguito da Petrucci; 12° Morbidelli.

Marquez senza paura sotto la pioggia di Brno : pole capolavoro di Marc - Dovizioso migliore degli italiani : Marquez oltre ogni limite: lo spagnolo conquista la sua 58ª pole position in condizioni incredibili a Brno Una sessione complicata, quella di oggi delle qualifiche della Repubblica Ceca: la Q2 sul circuito di Brno ha reso vita difficile ai piloti, messi davanti ad una tosta scelta per quanto riguarda le gomme, su una pista a tratti asciutta, a tratti bagnata, con un accenno di pioggia negli ultimi minuti, che è diventata piano piano sempre ...

Marc Marquez MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “Oggi abbiamo provato telai e gomme - domani la pioggia cambierà i piani” : Mentre tutti i rivali stanno cercando il limite per trovare il miglior tempo, o stanno provando ogni accorgimento per forzare al massimo, chi prosegue nella maniera più tranquilla e serena è sempre Marc Marquez. Il campione del mondo, infatti, ha iniziato il suo fine settimana del Gran Premio della Repubblica Ceca 2019 di MotoGP chiudendo con il secondo tempo senza forzare in maniera particolare ad una manciata (nemmeno troppo grande) di ...

Marc Marquez MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “Sarà importante ripartire da dove avevo lasciato - ma occhio alla Ducati…” : 58 punti di vantaggio sul più immediato inseguitore (Andrea Dovizioso), tre settimane di vacanze di assoluto relax (nelle quali si è allenato duramente anche con il fratello Alex), e la consapevolezza che questa seconda parte di stagione che sta per incominciare sia il viatico per il suo sesto titolo iridato nella MotoGP. Marc Marquez sa perfettamente tutto questo ma ha preferito rimanere con i piedi ben saldi al terreno nel corso della ...

MotoGP - Marc Marquez : “Non vedo l’ora di gareggiare dopo la pausa estiva. Bisogna continuare come prima” : La MotoGP ritorna dopo la pausa estiva. Al rientro dalla vacanze si gareggia in Repubblica Ceca a Brno ed il grande favorito è ovviamente Marc Marquez. Lo spagnolo riparte con i 58 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso e con la consapevolezza di aver chiuso quasi ogni discorso in ottica titolo mondiale. Il pilota della Honda, però, non si sente ancora tranquillo. Queste le sue dichiarazioni alla vigilia del GP della Repubblica Ceca (riportate ...

MotoGp - pazza idea Marc Marquez per la Ducati : la clamorosa apertura di Paolo Ciabatti : Il direttore sportivo Ciabatti non ha smentito la possibilità che la Ducati possa tentare l’assalto a Marc Marquez in vista del 2021 I tempi per un clamoroso colpo di mercato non sono ancora maturi, ma la Ducati un tentativo per Marc Marquez lo farà. Non nella prossima stagione, avendo già sotto contratto Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, bensì in ottica 2021 quando gli accordi con gli attuali piloti andranno in scadenza. Lo ha ...

MotoGp – Dalle difficoltà di Lorenzo al talento di Rossi e Marquez - Puig sincero : “Valentino nei libri di storia - ma Marc…” : Puig, il paragone tra Valentino Rossi e Marc Marquez e le difficoltà di Jorge Lorenzo: le parole del team manager Honda La MotoGp è in vacanza, ma mentre i piloti si godono un po’ di relax con amici e parenti non mancano gli argomenti di cui parlare. Dopo la gara in Germania, dove Marquez si è confermato re indiscusso, la stagione si ferma per la pausa estiva, per tornare in pista il 4 agosto a Brno, in Repubblica Ceca. Intanto, ...

MotoGp – Valentino Rossi e la lotta a pari età con Marc Marquez : “purtroppo sono molto più vecchio - ma…” : Valentino Rossi immagina una lotta a pari età con Marc Marquez: la risposta del Dottore ai giornalisti al Sachsenring E’ andato in scena domenica il Gp di Germania: Marc Marquez ha trionfato ancora una volta, conquistando la sua decima vittoria sul circuito del Sachsenring, seguito sul podio da Vinales e Crutchlow. Gara non soddisfacente invece per Valentino Rossi, che deve ancora risolvere i problemi con la sua M1, che gli ...

VIDEO MotoGP - analisi del Mondiale : i dubbi Ducati e la conferma di Marc Marquez : Il GP di Germania, nona prova del Mondiale 2019 di MotoGP, fa già parte dell’album dei ricordi e Marc Marquez, con il suo decimo centro al Sachsenring in carriera, ha portato a 58 le lunghezze di vantaggio su Andrea Dovizioso (quinto ieri) nella classifica generale. Lo spagnolo si è esibito in una nuova vittoria in solitaria e sembra proprio aver “ucciso” già questo campionato, quando siamo solo a metà del percorso. Questo ...

MotoGP : Marc Marquez ha ucciso il Motomondiale. Dal 2016 Mondiali senza storia - il dittatore iberico è inattaccabile : Obiettivo ancora una volta centrato da Marc Marquez, che si è aggiudicato il Gran Premio di Germania 2019 allungando così a quota 10 la striscia aperta di successi consecutivi al Sachsenring nel Motomondiale. Il dominio dell’iberico della Honda però non è circoscritto al circuito sinistrorso della Sassonia, infatti è in testa alla classifica generale del Mondiale dopo nove round con un vantaggio abissale di 58 punti sul primo degli ...

VIDEO Marc Marquez - GP Germania 2019 : vittoria con coreografia per il fenomeno spagnolo : Marc Marquez si conferma imbattibile al Sachsenring e si impone nel Gran Premio di Germania 2019 arrivando così al decimo successo consecutivo sul tracciato della Sassonia. L’iberico della Honda, con questa vittoria, ha allungato ulteriormente nel Mondiale MotoGP a +58 punti su Andrea Dovizioso ed ora può andare in vacanza con la consapevolezza di aver già ipotecato il sesto titolo iridato della carriera nella classe regina. Di seguito il ...

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Germania 2019 : lo spagnolo vince in solitaria e arriva a braccia conserte : Marc Marquez ha vinto da dominatore il nono round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato del Sachsenring (Germania), l’iberico ha vinto in solitaria, come era facilmente pronosticabile, raggiungendo quota 10 vittorie in carriera su questo tracciato. Il pilota iberico della Honda ha impostato una gara di prestazione pura, precedendo il connazionale Maverick Vinales (Yamaha) e il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda), potendosi permettere ...