A fuoco un’azienda di rifiuti nel Salernitano | alta nuvola di fumo nero

(Di sabato 3 agosto 2019) Un vasto incendio disi è sviluppato nel primo pomeriggio all’interno di un’azienda che stoccaspeciali non pericolosi nella zona industriale di Battipaglia (Salerno). Si è levata un’di, bene visibile anche da lontano. “Si tratta – ha commentato il sindaco di Battipaglia Cecilia Francese – di un atto irresponsabile da parte del privato che quest’amministrazione non esiterà a denunciare. Il Comune ha messo in campo ogni azione preventiva affinché questo non accadesse. È possibile, infatti, reperire sul sito l’ordinanza di smaltimento e bonifica. A giugno il soggetto responsabile New Regeneral Plast, dopo diversi cambi di proprietà, ha chiesto un’ulteriore proroga – negata dagli uffici – per rimuovere iimmediatamente avviando contestualmente la procedura art. 242 del codice ...

