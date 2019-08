WhatsApp | la bufala dei 1000 giga in regalo

Di nuovo attuale oggi 5 luglio la storia di WhatsApp Gold e video Martinelli : bufala con minaccia virus : Sta circolando nuovamente, in queste ore, la catena che ci parla di WhatsApp Gold e del presunto video Martinelli portatore di virus per il nostro smartphone. Dopo aver analizzato un'altra bufala sull'app nella giornata di ieri riguardante il ritorno dell'app a pagamento a causa del passaggio a Facebook, oggi 5 luglio tocca prendere ancora una volta in esame un messaggio virale che alimenta disinformazione ed inutili allarmismi. Soprattutto tra ...