Peugeot 2008 | nuove versioni con PureTech turbo

Peugeot 2008 - in arrivo una vera Révolution (che si preannuncia vincente) : Arriverà entro pochissimo tempo il nuovo Peugeot 2008, un cambiamento radicale di stile e di contenuti. Un’auto completamente nuova che strizza l’occhio al 3008 e conquista per i contenuti e motorizzazioni. C’è ovviamente anche la versione e-2008. Con il successo della prima generazione e data l’importanza e la crescita delle vendite dei piccoli Crossover nel mercato automobilistico europeo, era impensabile non vedere ...

Peugeot 2008 - è nuova da cima a fondo. Ed è anche 100% elettrica – FOTO : C’è molto della 208, presentata a marzo al Salone di Ginevra, nelle linee della nuova Peugeot 2008: il B-suv della marca francese si rinnova da cima a fondo per andare a battagliare in quello che è diventato il segmento più competitivo del mercato, quello delle sport utility compatte, dove figurano best-seller come Renault Captur (anche lei pronta a un profondo maquillage) e Fiat 500X (che avrà presto un’opzione ibrida plug-in). Il legame ...

Motori – Nuovo Peugeot 2008 si alza il sipario sull’ultima generazione del SUV francese [GALLERY] : Peugeot alza finalmente il sipario sul suo Nuovo SUV compatto 2008, la “next gen” sarà disponibile anche in versione 100% elettrico Peugeot toglie il velo a Nuova 2008, il SUV pensato per chi vuole vivere nuove esperienze al volante di un’automobile. Grande compagna di libertà e portabandiera dei valori e della visione del Marchio Peugeot verso un futuro entusiasmante, Nuovo SUV 2008 è l’interpretazione ultra moderna di ...

Peugeot 2008 - La nuova generazione diventa Suv : Da crossover a B-Suv: è questo il passaggio generazionale della Peugeot 2008, che segue di pochissimo il lancio della 208 al Salone di Ginevra e ne eredita i contenuti tecnici e stilistici. Dopo il successo della prima generazione, il passaggio a una vera e propria piccola Suv è compiuto, seguendo così il trend principale del mercato. La vettura sarà disponibile in Europa alla fine del 2019 e sarà prodotta nella fabbrica di Vigo. In seguito, ...

Peugeot 2008 - Al volante della nuova generazione : Labbiamo vista da vicino, la nuova Peugeot 2008. Ma abbiamo avuto pure loccasione di provarla, in questo caso nella veste di prototipi camuffati, ancora da sviluppare in modo definitivo a livello di messa a punto generale. Guidiamo le due vetture a motorizzazione tradizionale, benzina e diesel, sulle strade attorno a Vélizy, dove ha sede il centro tecnico del gruppo Psa. Il primo esemplare è equipaggiato con il motore 1.2 PureTech da 155 CV, ...

Peugeot 2008 Signature - La versione speciale debutta sulla Suv : Dopo la 208 anche la Peugeot 2008 accoglie in gamma l'allestimento celebrativo Signature, caratterizzato da dettagli estetici esclusivi e dalla presenza di un impianto multimediale compatibile con Android Auto, Apple CarPlay e MirrorLink.Benzina o diesel, anche in un nuovo blu. Disponibile con i motori benzina PureTech 82 e diesel BlueHDi 100, rispettivamente con prezzi a partire da 19.130 e 21.830 euro, la serie speciale Signature dispone di ...