Migranti,Alan Kurdi si dirige a Malta

La navedella Ong tedesca Sea Eye con 40a bordo sta facendo rotta versoper far scendere un bambino di 4 anni colpito in Libia da un'arma da fuoco. Tra le 40 persone tratte in salvo l' altro ieri al largo della Libia ci sono 15 minori e una donna incinta. A tutti è stato fatto divieto di sbarcare in Italia e alla nave di entrare in acque territoriali italiane,quando era a circa venti miglia nautiche da Lampedusa.(Di venerdì 2 agosto 2019)