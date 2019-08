Malagò | non avremmo firmato senza intervento Giorgetti

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “San Siro non sarà un problema per noi - a dicembre svelata la governance” : Comincia il lungo percorso di preparazione per quanto riguarda l’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 , con il Presidente del CONI Giovanni Malagò che ha svelato i prossimi appuntamenti previsti per stabilire la governance che si occuperà della pianificazione e dell’organizzazione dell’evento a Cinque Cerchi. “Tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione dei Giochi Olimpici di ...

Calcio femminile - l’Italia può ancora qualificarsi alle Olimpiadi 2020? Malagò : “Parleremo con Infantino - c’è un non rispetto delle regole” : L’avventura iridata della Nazionale italiana di Calcio femminile è finita con tutti gli onori del caso: i quarti di finale raggiunti e una promozione ottima della compagine in termine di gioco e di visibilità sono stati i tratti caratterizzanti dell’esperienza delle ragazze di Milena Bertolini. Lo stop imposto contro l’Olanda ha poi avuto una conseguenza importante sulla qualificazione olimpica, dal momento che le migliori tre ...

Malagò : la Roma mi fa soffrire ma in futuro non sarò il presidente : Losanna – “La Roma mi fa soffrire, ma in futuro non faro’ il presidente. Mi occupo del Coni e di sport olimpici”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malago’, escludendo l’ipotesi di un futuro ruolo di primo piano nel club giallorosso, parlando con i cronisti nello SwissTech Convention Center di Losanna, il giorno dopo la vittoria di Milano-Cortina per i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del ...