La Groenlandia si scioglie e la Siberia brucia

(Di venerdì 2 agosto 2019) Temperature insolitamente alte per la stagione nell'emisfero boreale stanno mettendo a dura prova i ghiacciai della, la regione artica e i ghiacci alpini e hanno favorito il mega incendio in corso inla cui ampiezza è stimata pari al territorio del Belgio. Dati raccolti dall'istituto meteorologico danese indicherebbero che tra mercoledì e giovedì si è verificato il picco in singole giornate di scioglimento del ghiaccio groenlandese. Il fenomeno interessa intanto la calotta quanto i ghiacciai e gli iceberg; in base a questi rilevamenti il 2019 è già uno dei singoli anni di maggiore scioglimento mai registrato seppure difficilmente raggiungerà il record del 2012. Secondo uno studio della National Academy of Sciences, pubblicato in gennaio su Proceedings of the National Academy of Sciences, i ghiacci della ...

