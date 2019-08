Hudson e Rex | il commissario in trasferta in Canada

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 2 agosto 2019) IlRex sta per tornare. È il bis bis bis (continuate voi) nipote di quello originale e si è trasferito in& Rex in onda in prima serata su Rai3 con due episodi ogni domenica, dal 4 al 25 agosto alle 21.20 è la nuova serie poliziesca canadese che prende spunto dalla ormai famosissima produzione austriaca degli anni ‘90 IlRex. La prima stagione conta 16 episodi, di cui Rai3 manderà in onda quest’estate i primi 8, in prima visione assoluta. Una seconda stagione è già in produzione.& Rex , la trama Protagonisti delle vicende sono il detective Charlie, interpretato dall’attore John Reardon, ed il pastore tedesco Rex, suo fedele compagno, partner nelle indagini e nella soluzione dei casi. Charlieè un detective di Major Crimes del dipartimento di polizia di St. John (nella realtà le forze dell’ordine in città sono ...

