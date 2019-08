Collegheranno Battistini con Casalotti e Magliana con l' Eur le due funivie di Roma

Fonte : agi

(Di venerdì 2 agosto 2019) L'Assemblea Capitolina ha approvato la delibera sul Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums). Il testo contiene una lunga serie di progetti infrastrutturali per ridisegnare la mobilità cittadina nel corso dei prossimi 10 anni. Tra le opere più importanti l'adeguamento delle metropolitane A e B, l'ammodernamento della ferrovia-Giardinetti, la creazione di un collegamento tra le metro A e C a Tor Vergata. E poi la realizzazione di nuove linee tranviarie: da quella su via dei Fori imperiali, per arrivare a Piazza Vittorio a quella per collegare Stazione Tiburtina a Piazzale del Verano, fino alla linea Auditorium-piazza Risorgimento. Il testo prevede anche la funivia, cavallo di battaglia della giunta M5s di Virginia Raggi, e la realizzazione di altri due progetti: la funivia-Piazza Civiltà del Lavoro e quella su rotaie, ...

