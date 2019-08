Calciomercato Torres | un arrivederci ed un nuovo acquisto FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2019) Un problema fisico importante, emerso nei giorni scorsi, costringe il difensore Alberto Cossentino a lasciare ladurante la fase di preparazione. Per il centrale palermitano gli esami effettuati dallo staff medico e fisioterapico rossoblù hanno evidenziato la necessità di un’immediata operazione all’anca che sarà effettuata a fine agosto. I tempi sono di almeno due mesi per il recupero: «Con tristezza devo lasciare questa società e il gruppo – le sue parole – e devo ringraziare lo staff medico per avermi aiutato in questi giorni. La gravità della mia situazione, di cui nessuno era a conoscenza e io per primo, poteva assumere conseguenze più gravi. Mi auguro di poter riprendere subito dopo l’operazione e se la società vorrà mi metterò a disposizione perché qui ho sempre trovato amici. Auguro il meglio a tutti e spero sia solo un». Il giocatore resterà tesserato ...

