Terremoto in Cile | violenta scossa di magnitudo 6 8 | è allerta tsunami

Intensa scossa di Terremoto davanti alla costa cilena : allarme tsunami : Una Intensa scossa di terremoto si è verificata poco fa in Cile, nel Sud America. Il terremoto , avvenuto alle 20.28 ore italiane, 14:28 locali, è stato di magnitudo 6.8 sulla scala Richter...

Scossa di Terremoto magnitudo 5.2 nel nord del Cile : Un terremoto magnitudo 5.2 è stato registrato nella regione di Antofagasta, nel nord del Cile : lo riporta l’agenzia spagnola EFE, secondo cui al momento non si registrano vittime o danni. Secondo il Centro Sismologico Nazionale, il sisma si è verificato alle 18:29 ora locale con epicentro a 91 km a sud-est della città di Socaire, e 1.643 km a nord di Santiago. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 5.2 nel nord del Cile sembra essere il ...

Scossa di Terremoto magnitudo 6.4 in Cile : Un terremoto magnitudo Mwp 6.4 si è verificato al largo della costa del Cile alle 00:19:11 UTC (02:19:11 ora italiana, 21:19:11 di giovedì ora locale), ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si hanno notizie di vittime o danni e non è stata emessa l’allerta tsunami. Il Cile si trova sulla “Cintura di fuoco”, un’area dove è particolarmente intensa l’attività ...