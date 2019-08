Mc Caracalla | verifiche dei vigili e cantiere fermo

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 1 agosto 2019) Roma – E’a Roma ilper l’apertura di un McDonald’s a. Lo stop ai lavori e’ arrivato ieri sera con una notifica dell’Arma dei Carabinieri a seguito di un provvedimento firmato da Gino Famiglietti, a capo della direzione generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio del ministero dei Beni culturali. Questa mattina in via Baccelli, dove insiste l’ingresso al vivaio Eurogarden che avrebbe ospitato il fast food, e’ arrivata anche la Polizia locale di Roma Capitale per verificare, a quanto apprende l’agenzia Dire, la conformita’ del progetto con i lavori gia’ effettuati. All’interno del, infatti, sono gia’ evidenti le strutture dedicate alla nuova attivita’ commerciale che sarebbe sorta in un’area di 10mila metri quadrati, con 500 metri quadrati dedicati al ristorante di ...

