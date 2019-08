La Alan Kurdi sfida il Viminale Non sbarcheremo in Libia

Alan Kurdi VERSO LAMPEDUSA : SALVINI 'DIVIETO INGRESSO'/ Migranti - Ong sfida Viminale? : Nave ALAN KURDI dell'Ong Sea Eye recupera 40 Migranti e chiede porto sicuro a LAMPEDUSA, SALVINI netto: 'Firmato divieto d'INGRESSO', le ultime notizie.

Migranti - Alan Kurdi soccorre 40 persone. Salvini : “Se ha a cuore loro salute vada in Tunisia” : La nave Alan Kurdi, della Ong tedesca Sea Eye, ha soccorso 40 Migranti e ha chiesto alle autorità di indicare un porto sicuro di approdo: il più vicino è quello di Lampedusa. Ma il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha già detto di no firmando il divieto di ingresso nelle acque italiane: "Se la Ong ha davvero a cuore la salute degli immigrati può fare rotta verso la Tunisia".Continua a leggere

Migranti - la Alan Kurdi salva 40 migranti al largo delle coste libiche. Salvini firma il divieto d’ingresso : Quaranta migranti sono stati salvati dalla Alan Kurdi, la nave della ong tedesca Sea Eye, al largo della Libia. Tra loro ci sono anche un neonato, due bambini piccoli e una donna incinta. È la stessa ong Sea Eye, proprietaria dell’imbarcazione, a renderlo noto su Twitter. Le operazioni di salvataggio sono avvenute mercoledì mattina presto. Secondo quanto riportano i media tedeschi, le persone salvate hanno raccontato di essere partite a ...

Alan Kurdi salva 44 migranti : "La Alan Kurdi ha salvato 44 persone da una barca in legno in cooperazione con le autorità maltesi. Una nave della Marina di Malta è in rotta per trasbordare le persone dalla Alan Kurdi e portarli a terra". Lo scrive su Twitter la ong tedesca Sea-Eye, a bordo ci sarebbero quattro donne e due bambini. Le immagini del salvataggio nella serata di lunedì. (Lapresse) Redazione ?

