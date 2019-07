Temptation Island 6 | Massimo a un mese dal falò | ' Sono ancora innamorato di Ilaria'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 31 luglio 2019) È trascorso undaldi confronto finale trae i due giovani, a oggi, hanno intrapreso strade separate. A raccontare cosa è accaduto dopo alla ormai ex coppia che si è lasciata dopo 21 giorni di separazione forzata,stati proprio i diretti interessati durante la puntata speciale diche è andata in onda ieri martedì 30 luglio. Dopo aver ripercorso il viaggio dei sentimenti, l'ex coppia si è raccontata ai microfoni di Filippo Bisciglia, rivelando che tra loro è finita.provadei sentimenti per l'ex fidanzata Arrivato all'intervista da solo,è apparso triste per la fine della sua storia; al confronto finale il ragazzo aveva chiesto un'altra possibilità a, ma quest'ultima gliel'ha negata. Per il ragazzo rientrare nella casa che condivideva con la compagna da solo è stato molto difficile perché la Teolis gli manca ...

trash_italiano : WE MA COME MAI QUEST'ANNO I TENTATORI HANNO TUTTA QUESTA LIBERTÀ? ANCHE MENO CHE VI RITROVATE A TEMPTATION ISLAND K… - trash_italiano : Sabrina viene scaricata sia dal tentatore che dal fidanzato. - trash_italiano : A TEMPTATION ISLAND RUSSIA SANNO COME SISTEMARE I PROBLEMI DI CORNA -