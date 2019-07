Stash | il malore sul palco era una bufala | ‘Questa cosa non vera ha generato il panico’

Fonte : tvzap.kataweb

(Di mercoledì 31 luglio 2019) “Perché mai dovrei stare male? Per unapoi, tra l’altro, che hapure il panico tra i miei parenti, amici e conoscenti, che mi mandano messaggi preoccupati per la mia saluta perché girava.. gira ancora la notizia di un mio svenimento sulnon!“. Con queste parole, attraverso il suo profilo di Instagram,dei The Kolors ha smentito categoricamente quanto è circolato nei giorni scorsi: non è mai svenuto, il lievissimo giramento di testa che ha avuto non è stato su unscenico e, men che meno, ha problemi di salute. Preoccupato dal diffondersi a macchia d’olio delle notizie (errate) sul suo conto, il cantante ha voluto chiarire una volta per tutte la situazione: “Comunque sono contento a prescindere da tutto questo perché anche in questa estrema preoccupazione io ci vedo tanto supporto. Grazie, sono tornato su Instagram ...

