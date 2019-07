Spacca il piatto sulla testa del cameriere | Mi ha tolto il cibo

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 31 luglio 2019)ildel. Un immigrato cinese, invitato ad un banchetto di nozze nel castello de "Il boss delle cerimonie" ha dato di matto. L'uomo ha ggredito anche un carabiniere. “Mi hailmentre mangiavo!”. Eildel. Protagonista del folle gesto è un immigrato cinese che, la scorsa domenica, ha mandato in frantumi una porcellanadi un ignarodurante una festa di nozze in quel di Sant'Antonio Abate. Successivamente, l'uomo ha assaltato anche i carabinieri intervenuti in loco per accertamenti sui fatti. L'aggressore è stato processato per direttissima e condannato ad un anno di reclusione con sospensione condizionale della pena.“Toglietemi tutto ma non il mio” verrebbe da dire parodiando lo slogan di un vecchio spot di orologi da polso. Eppure, la vicenda di cui si è reso protagonista un ...

