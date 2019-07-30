romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 30-07-2019 ore 08:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TrafficoA : Scandicci-Firenze - Code a tratti A1 Bologna-Roma Code a tratti tra Firenze Scandicci e Bivio A1-Variante per traffico intenso - com67 : RT @vivapenna: #Pakistani con furgoni-souvenir occupano siti storici di #Roma, ma ciò che la dice ancor più lunga su #accordi e #privilegi,… -
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Traffico Roma del 30-07-2019 ore 08:00 Roma Daily News
TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA'-. SI VIAGGIA A RILENTO ...
Traffico Roma del 30-07-2019 ore 07 : 30 : TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI DIREZIONE CENTRO RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PALMIRO TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST. TRAFFICATA VIA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI A TRATTI TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE Roma. A Roma SUD INCOLONNAMENTI A TRATTI ...
Traffico Roma del 29-07-2019 ore 20 : 00 : ANCORA LUNGHE CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO ALL’USCITA CASILINA IN DIREZIONE APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO SINO ALL’USCITA RomaNINA, CI SONO POI INCOLONNAMENTI – SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA – DALLA PRENESTINA ALLO SVINCOLO BUFALOTTA IN DIREZIONE QUINDI SALARIA. SI TRATTA IN QUESTO CASO DI UN INCIDENTE. CODE SUL TRATTO URBANO ...
Traffico Roma del 29-07-2019 ore 19 : 30 : ANCORA LUNGHE CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO ALL’USCITA CASILINA IN DIREZIONE APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO SINO ALL’USCITA RomaNINA, CI SONO POI INCOLONNAMENTI – SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA – DALLA PRENESTINA ALLO SVINCOLO BUFALOTTA IN DIREZIONE QUINDI SALARIA. SI TRATTA IN QUESTO CASO DI UN INCIDENTE. CODE SUL TRATTO URBANO ...
Traffico Roma del 29-07-2019 ore 19 : 00 : RESTA DECISAMENTE TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE; LUNGHE CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO ALL’USCITA CASILINA IN DIREZIONE APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO SINO ALL’USCITA RomaNINA, CI SONO POI INCOLONNAMENTI DALLA PRENESTINA ALLO SVINCOLO BUFALOTTA IN DIREZIONE QUINDI SALARIA. SI TRATTA IN QUESTO CASO DI UN INCIDENTE. DISAGI SULLA VIA AURELIA, CAUSA LAVORI CODE ...
Traffico Roma del 29-07-2019 ore 18 : 30 : RESTA DECISAMENTE TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE; LUNGHE CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO ALL’USCITA CASILINA IN DIREZIONE APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO SINO ALL’USCITA RomaNINA, CI SONO POI INCOLONNAMENTI DALLA PRENESTINA ALLO SVINCOLO BUFALOTTA IN DIREZIONE QUINDI SALARIA. SI TRATTA IN QUESTO CASO DI UN INCIDENTE. DISAGI SULLA VIA AURELIA, CAUSA LAVORI CODE ...
Traffico Roma del 29-07-2019 ore 18 : 00 : DIFFICOLTÀ SUL RACCORDO ANULARE; UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA INTERNA STA PROVOCANDO LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO ALL’USCITA CASILINA IN DIREZIONE APPIA. ANCORA NEL QUADRANTE NORD CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE SANT’ALESSANDRO E BUFALOTTA IN DIREZIONE QUINDI SALARIA. NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO CODE ORA PER Traffico MOLTO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALL’USCITA OSTIA/ACILIA SINO ALLO ...
Traffico Roma del 29-07-2019 ore 17 : 30 : DIFFICOLTÀ SUL RACCORDO ANULARE; UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA INTERNA STA PROVOCANDO LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO ALL’USCITA CASILINA IN DIREZIONE APPIA. ANCORA NEL QUADRANTE NORD CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE SANT’ALESSANDRO E BUFALOTTA IN DIREZIONE QUINDI SALARIA. NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO CODE ORA PER Traffico MOLTO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALL’USCITA OSTIA/ACILIA SINO ALLO ...
Traffico Roma del 29-07-2019 ore 17 : 00 : CI SONO PROBLEMI NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO ANULARE; UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA, E CHE HA VISTO TRA L’ALTRO IL RIBALTAMENTO DI UNA VETTURA, STA PROVOCANDO LUNGHE CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO SINO ALL’USCITA LAURENTINA IN DIREZIONE APPIA. QUALCHE PROBLEMA SULLA VIA AURELIA, CAUSA LAVORI CODE ALL’ALTEZZA DELLA STAZIONE FERROVIARIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA ...
Traffico Roma del 29-07-2019 ore 16 : 30 : CI SONO PROBLEMI NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO ANULARE; UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA, E CHE HA VISTO TRA L’ALTRO IL RIBALTAMENTO DI UNA VETTURA, STA PROVOCANDO LUNGHE CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO SINO ALL’USCITA LAURENTINA IN DIREZIONE APPIA. QUALCHE PROBLEMA SULLA VIA AURELIA, CAUSA LAVORI CODE ALL’ALTEZZA DELLA STAZIONE FERROVIARIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA ...
Traffico Roma del 29-07-2019 ore 15 : 30 : CI SONO PROBLEMI NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO ANULARE; UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA, E CHE HA VISTO TRA L’ALTRO IL RIBALTAMENTO DI UNA VETTURA, STA PROVOCANDO LUNGHE CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO SINO ALL’USCITA LAURENTINA IN DIREZIONE APPIA. QUALCHE PROBLEMA SULLA VIA AURELIA, CAUSA LAVORI CODE ALL’ALTEZZA DELLA STAZIONE FERROVIARIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA ...
Traffico Roma del 29-07-2019 ore 14 : 30 : RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE DIREZIONE CENTRO. SONO INIZIATI OGGI I LAVORI SU VIA BOCCEA ALL’ALTEZZA DI PIAZZA DEI GIURECONSULTI SUL POSTO C’E’ UNA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA, FINO ALLE 17 . I LAVORI DOVREBBERO TERMINARE ALLE 17 DEL 10 AGOSTO. SEMPRE DA OGGI I LAVORI SU VIA DALMAZIA CHIUSA TRA VIALE REGINA MARGHERITA E PIAZZA DALMAZIA .TERMINE PREVISTO PER IL 12 AGOSTO ED ANCORA LAVORI ...
Traffico Roma del 29-07-2019 ore 13 : 30 : RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE DIREZIONE CENTRO. SONO INIZIATI OGGI I LAVORI SU VIA BOCCEA ALL’ALTEZZA DI PIAZZA DEI GIURECONSULTI SUL POSTO C’E’ UNA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA, FINO ALLE 17 . I LAVORI DOVREBBERO TERMINARE ALLE 17 DEL 10 AGOSTO. SEMPRE DA OGGI I LAVORI SU VIA DALMAZIA CHIUSA TRA VIALE REGINA MARGHERITA E PIAZZA DALMAZIA .TERMINE PREVISTO PER IL 12 AGOSTO ED ANCORA LAVORI ...
Traffico Roma del 29-07-2019 ore 12 : 30 : IN CITTA’ UN INCIDENTE E’ AVVENUTO IN VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA PESCAGLIA NELLE DUE DIREZIONI, MENTRE IN PRATI POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE IN LUNGOTEVERE MICHELANGELO AL VIA DA OGGI I LAVORI SU VIA BOCCEA ALL’ALTEZZA DI PIAZZA DEI GIURECONSULTI DOVE E’ ATTIVA UNA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA, DALLE 10 ALLE 17 . I LAVORI DOVREBBERO TERMINARE ALLE 17 DEL 10 AGOSTO. SEMPRE DA OGGI I LAVORI SU VIA DALMAZIA DOVE E’ STATO ATTIVATO ...
Traffico Roma del 29-07-2019 ore 11 : 30 : IN CITTA’ UN INCIDENTE E’ AVVENUTO IN VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA PESCAGLIA NELLE DUE DIREZIONI, MENTRE IN PRATI POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE IN LUNGOTEVERE MICHELANGELO AL VIA DA OGGI I LAVORI SU VIA BOCCEA ALL’ALTEZZA DI PIAZZA DEI GIURECONSULTI DOVE E’ ATTIVA UNA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA, DALLE 10 ALLE 17 . I LAVORI DOVREBBERO TERMINARE ALLE 17 DEL 10 AGOSTO. SEMPRE DA OGGI I LAVORI SU VIA DALMAZIA DOVE E’ STATO ATTIVATO ...
Traffico Roma del 29-07-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 29 LUGLIO 2019 ORE 9:20 MARIA BARBARA TAORMINA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRA CODE PER Traffico E A CAUSA DI UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA ED IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER UN ALTRO INCIDENTE DALLA Roma FIUMICINO ALLA PONTINA E PER Traffico FILE DALLA PRENESTINA ...