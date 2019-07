Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 30 luglio 2019) Brutto risveglio perDeche, dopo essersi guardata allo specchio, è rimasta “. La bella influencer, che sta vivendo un momento magico della sua vita, ha anche lei le sue gatte da pelare. No, non c’entra l’amore. Quello va alla grande: da qualche temposta con il pilota di moto GP Andrea Iannone, ex di Belen che, dopo il ritorno di fiamma dell’argentina con l’ex marito, ha ritrovato anche lui la pace del cuore. Con la De, appunto. Pare che lei stia meditando di andare a convivere con lui a Lugano, lo dimostrano alcuni video pubblicati su Instagram dalla influencer. Tra loro è amore per davvero e, inutile negarlo, sono una coppia bellissima. Travolta da una passione sconfinata. Qualche giorno faDestava registrando un video nel quale salutava le sue fan e raccontava di essersi alzata tardi. Poi diceva di essere di corsa: doveva andare ...

Noovyis : (“Sono scioccata”. Giulia De Lellis, è successo al suo viso. Imbarazzo totale) Playhitmusic -… - raviolo_o : davvero i winner in 6 giorni non la sapevo questa cosa sono scioCcata - D17Fra : @love1926_ @isonapulitan Nel senso che sono scioccata?? -