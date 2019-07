Lupi | assessore veneto | più fondi per protezione bestiame da predazioni 2

Lupi : assessore veneto - più fondi per protezione bestiame da predazioni : Venezia, 30 lug. (AdnKronos) - La Regione veneto raddoppia i fondi regionali messi a disposizione quest’anno per la prevenzione delle predazioni da Lupi e altri grandi carnivori. Con l’affidamento odierno ad Avepa di ulteriori 62 mila euro, la Giunta regionale del veneto , su proposta dell’ assessore

Lupi : assessore veneto - più fondi per protezione bestiame da predazioni : Venezia, 30 lug. (AdnKronos) – La Regione veneto raddoppia i fondi regionali messi a disposizione quest’anno per la prevenzione delle predazioni da Lupi e altri grandi carnivori. Con l’affidamento odierno ad Avepa di ulteriori 62 mila euro, la Giunta regionale del veneto, su proposta dell’assessore all’agricoltura Giuseppe Pan, ha portato quest’anno a 120 mila euro le risorse del fondo regionale per la ...