La Rai celebra il centenario della nascita di Primo Levi

I retroscena di Blogo : Miss Celebration su Rai1 il 6 settembre alla ricerca del conduttore : Il dado è tratto e per festeggiare i suoi primi 80 anni a dovere Miss Italia torna a casa, ovvero in Rai. Il concorso portato al successo da Enzo Mirigliani prima e dalla figlia Patrizia poi, come scritto più volte da queste colonne, quest'anno compie un importante anniversario, sono infatti passati 80 anni da quando il suo progenitore, 5000 Lire per un sorriso, portò in primo piano la bellezza femminile nel nostro paese.Rai1 ha deciso di ...

I retroscena di Blogo : Miss Italia 2019 su Rai1? No - Miss celebration da Jesolo : Era il 2013 quando la Rai di Anna Maria Tarantola, Luigi Gubitosi e Giancarlo Leone decise di stoppare la messa in onda sulla prima rete della televisione pubblica di Miss Italia, il più celebre concorso di bellezza del belpaese.Reazioni furibonde allora da parte degli organizzatori del concorso, ma alla fine la Rai tenne la barra dritta e decise di non trasmettere più l'evento, che aveva un costo anche non indifferente per le casse della ...

Addio ad Andrea Camilleri : Rai Radio 3 celebra il primo amore del papà di Montalbano : La rete culturale della Rai, Radio3, celebra con una programmazione speciale tutta dedicata ad Andrea Camilleri, lo scrittore siciliano scomparso stamattina all'ospedale Santo Spirito di Roma. Dove il papà di Montalbano ha lavorato a lungo, sin dal 1958, quando di chiamava ancora Terzo Programma.Continua a leggere

Anna Foglietta è Nilde Iotti nella fiction Rai che ne celebra il ricordo a vent’anni dalla morte : L’attrice Anna Foglietta (vista in Tutta colpa di Freud, Confusi e felici, Perfetti sconosciuti, Che vuoi che sia, Il premio) sarà Nilde Iotti nella docufiction Storia di Nilde prodotta da Gloria Giorgianni per Anele in collaborazione con Rai fiction e diretta da Emanuele Imbucci, in onda prossimamente su Rai1. Intrecciando ricostruzioni in fiction, materiali di repertorio e testimonianze illustri – tra cui quella dell’ex Presidente ...

Ulisse - Notte sulla Luna : su Rai 1 Alberto Angela celebra i 50 anni dall'allunaggio : StaNotte... sulla Luna: si sarebbe potuto intitolare così lo speciale dedicato ai 50 anni dall'alLunaggio che Rai 1 ha affidato ad Alberto Angela e che andrà in onda sabato 20 luglio alle 21.25 sull'Ammiraglia Rai. Di fatto si tratta di uno Speciale Ulisse - Il piacere della scoperta dal titolo "Notte sulla Luna" che Rai Pubblicità ha già venduto/sta vendendo agli investitori e per il quale ha pubblicato listini e offerte.prosegui la ...

Cosa aspettarci da Pose 2 - alla celebrazione del voguing si affianca il rifiuto dell’AIDS come “punizione divina” (tRailer e promo) : Pose 2 ha debuttato su FX l'11 giugno. Pur non avendo ancora informazioni ufficiali sul suo arrivo su Netflix, possiamo fare il punto su Cosa ci aspetta basandoci sul trailer ufficiale, i promo e gli indizi raccolti dal primo episodio. Cominciamo proprio dal trailer ufficiale di Pose 2. In questa stagione seguiamo i nostri protagonisti fino ai primi anni '90, quando la ballroom culture che è loro tanto cara finisce sotto i riflettori grazie ...

Rai : Fava - 'su Falcone e Borsellino passiamo dalla celebrazione alla bestemmia' : Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - "Noi oscilliamo fra considerare Borsellino e Falcone come Madonne da portare in processione una volta l'anno a un giovanotto che si presenta in televisione e racconta la sua favoletta sgrammaticata. Abbiamo perso non soltanto la memoria ma un po' anche il senso della r