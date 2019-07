Hitman 3 è già nei pensieri di IO Interactive

Fonte : eurogamer

(Di martedì 30 luglio 2019) I ragazzi di IOcontinuano a pubblicare nuovi contenuti per la seconda stagione di, tuttavia pare che si stiano già guardando intorno per un seguito, molto probabilmente con struttura episodica.Come se questo non fosse abbastanza, pare che il team sia anche al lavoro su un nuovo e misterioso progetto, considerando che l'ultimo titolo estranea all'universo diè stato Kane and Lynch 2: Dog Days nel 2010, la cose è decisamente interessante.

