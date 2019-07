Cutrone via dal Milan | il toccante messaggio di Locatelli | “Fratello | ancora non ci

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2019) Amici da tanti anni prima che compagni. Poi, le loro strade si sono separate. Uno dei due avrebbe potuto coronare il sogno di continuare a vestire la maglia del, ma da poche ore è diventato un nuovo calciatore del Wolverhampton. Patrickha lasciato i rossoneri, prima di lui Manuel, grande amico e compagno dell’attaccante sin dalle giovanili., le prime parole da calciatore del Wolverhampton: “Il club mi ha fortemente voluto” Proprio il centrocampista del Sassuolo, alla notizia dell’ufficialità del passaggio diin Inghilterra, ha voluto dedicare unsul suo profilo Instagram all’amico: “Fratello non ci credoma questa è la realtà. Dagli esordienti B alla prima squadra,una storia da raccontare ai bambini che inseguono il nostro stesso sogno. Quel sogno che dopo 8 anni ci siamo guardati e abbiamo detto ce ...

