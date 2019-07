Tour de France 2019 | le pagelle finali Egan Bernal al primo trionfo | Alaphilippe show

Tour de France 2019 - Vincenzo Nibali insultato sul Galibier! “Vergognati - sei vecchio. Stai a casa” : Vincenzo Nibali è riuscito a mettere il suo sigillo anche al Tour de France 2019, lo Squalo ha vinto la 20^ tappa grazie a una stupenda fuga da lontano ed è tornato al successo dopo 16 mesi di digiuno (l’ultimo trionfo risaliva alla Milano-Sanremo dello scorso anno). Il siciliano si è inventato una magia a Val Thorens, è scattato subito dopo il via e poi sulla salita conclusiva ha sbriciolato l’intera concorrenza riuscendo a ...

Tour de France – Nibali pesantemente insultato sul Galibier - la clamorosa rivelazione di Giulio Ciccone : Il corridore italiano ha rivelato cosa accaduto allo Squalo sul Galibier, dove un gruppo di pseudo-tifosi lo ha insultato anche pesantemente Il Tour de France si è concluso abbastanza positivamente per l’Italia, considerando le tre tappe vinte e il quattordicesimo posto di Fabio Aru. AFP/LaPresse La volata di Viviani a Nimes, la fuga di Trentin a Gap e l’impresa di Nibali a Val Thorens hanno colorato d’azzurro la Grande ...

Il colombiano Bernal re al Tour de France - a Ewan l'ultima volata : Un colombiano si prende Parigi. Egan Bernal riscrive la storia e trionfa nella centoseiesima edizione del Tour de France.

VINCITORE Tour DE FRANCE/ Bernal - la voglia di lottare cambia il destino degli ultimi : Egan Bernal VINCITORE touer de FRANCE. Il ciclista colombiano si è aggiudicato il TOUR 2019. La stessa pasta di Richard Carapaz, VINCITORE del Giro.

Tour de France – Egan Bernal premiato in uno scenario mozzafiato - tutte le immagini più belle della cerimonia [GALLERY] : Il corridore colombiano riceve la coppa del vincitore del Tour nello splendido scenario degli Champs-Elysées Si è conclusa l’edizione 2019 del Tour de France, il vincitore è Egan Bernal che alza al cielo di Parigi il prestigioso trofeo. Una cerimonia emozionante per il colombiano, alquanto commosso sul palco per un successo tanto bellissimo quanto inaspettato. Un trionfo voluto e conquistato dal corridore del Team Ineos, riuscito a ...

La fine del Tour de France è un pugno all'estate. E il saluto è di Ewan e Bernal : Caleb Ewan appare sotto il traguardo di Parigi. Appare perché la sua volata, l'ultima di questa Grande Boucle, è un'epifania. A centocinquanta metri dall'arrivo l'australiano infatti sembrava tagliato fuori dai giochi. Troppo avanti Niccolò Bonifazio e Dylan Groenewegen. Eppure la ventesima tappa de

Tour de France 2019 : Egan Bernal - un trionfo storico che segna una nuova era : Un trionfo storico, che segna una nuova era del ciclismo. Egan Bernal vince il Tour de France 2019 e diventa il primo corridore sudamericano a conquistare la maglia gialla, oltre che il più giovane dell’ultimo secolo. Un’impresa davvero memorabile, perché sale sul gradino più alto del podio di Parigi a soli 22 anni e 196 giorni, e a riuscirsi prima di lui furono solo Henry Cornet che nel 1904 trionfò a 19 anni e 355 giorni, e François Faber, nel ...

Tour de France 2019 - Giulio Ciccone : “Dopo la caduta stavo per lasciare - in futuro spero di poter lottare per la generale” : Si è concluso con un bilancio decisamente positivo nonostante le difficoltà accusate nell’ultima settimana il Tour de France 2019 di Giulio Ciccone. Il giovane scalatore abruzzese ha indossato anche la maglia gialla per due tappe grazie alla fuga nella frazione della Planche des Belles Filles e ha raccolto tanta esperienza che tornerà sicuramente utile in futuro. La consapevolezza di poter puntare un domani ad obiettivi più grandi è ...

Tour de France – Lacrime e commozione per Bernal - l’incontro con la famiglia dopo il traguardo di Parigi è da brividi [VIDEO] : Il vincitore del Tour de France ha abbracciato la propria famiglia subito dopo l’ultima tappa, festeggiando con loro il successo Prima il fratello, con cui scambia un tenerissimo abbraccio concluso con un segno della croce reciproco. Poi la mamma, emozionata e felice di festeggiare un successo così importante con il proprio figlio. Infine la fidanzata, fiera di essere la spalla di un campione del genere. E’ da brividi ...

Tour de France - Caleb Ewan fa tripletta a Parigi : Il Tour de France ha incoronato Caleb Ewan ed Egan Bernal per la classica e spettacolare conclusione a Parigi. Il velocista australiano si è preso il trono dello sprinter più forte del gruppo centrando la sua personale tripletta di tappe, da aggiungere alle due già vinte al Giro d’Italia. Ewan ha avuto ragione di Dylan Groenewegen dopo un’emozionante rimonta che ha visto entrambi superare altri tre corridori nelle ultime battute. Viviani non è ...

Tour de France – Bernal spiazza tutti sul podio - il colombiano ringrazia in 4 lingue : c’è spazio anche per l’Italia [VIDEO] : Durante la cerimonia di premiazione, il vincitore del Tour de France ha ringraziato in quattro lingue tra cui l’italiano Un discorso semplice ma diretto, espresso in ben quattro lingue per far arrivare il suo pensiero a più persone possibili. Egan Bernal spiazza tutti anche sul podio di Parigi, dove riceve la coppa per il successo ottenuto al Tour de France. Nell’esporre il proprio discorso di ringraziamento, il colombiano ...

Pagelle Tour de France 2019 - i voti della ventunesima tappa : Caleb Ewan fa tripletta - male Viviani e Sagan : ventunesima ed ultima tappa per il Tour de France 2019: consueta passerella prima della grandissima volata di Parigi. Sui Campi Elisi trionfa ancora Caleb Ewan: terzo successo in questa Grande Boucle per il fenomenale australiano. Battuto ancora una volta Dylan Groenewegen. Può festeggiare anche Egan Bernal che si porta a casa il suo primo grande giro. Andiamo a rivivere questa giornata con le Pagelle dei protagonisti. Pagelle ventunesima tappa ...

Tour de France – Egan Bernal si stropiccia gli occhi : “ho vinto ma non so se riuscirò a crederci” : Il corridore colombiano ha parlato dopo l’ultima tappa del Tour de France, chiusa in passerella mano nella mano con Thomas Una giornata che Egan Bernal difficilmente dimenticherà, un trionfo che rimarrà scolpito per sempre nella storia del ciclismo. Il corridore del Team Ineos è il primo colombiano della storia a vincere il Tour de France, un successo voluto e certificato oggi al termine dell’ultima tappa, conclusa mano nella ...

Egan Bernal - Tour de France 2019 : “Fatico a credere di aver vinto - ho bisogno di due giorni per rendermi conto” : Egan Bernal ha vinto il Tour de France: con l’arrivo a Parigi, quel che si sapeva già da ieri è ora ufficiale. Si tratta del primo colombiano della storia a centrare l’obiettivo, ed ai microfoni della RAI lo scalatore del Team Ineos ha potuto esprimere tutta la sua soddisfazione. Di seguito le sue dichiarazioni all’arrivo. “Incredibile, ho vinto il Tour ma fatico a crederlo, ho bisogno di due giorni per rendermi conto, ho ...