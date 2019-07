Quanto è furba Kate Middleton! Cosa forse non sapete di lei

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 29 luglio 2019)Middleton, le cose che () nondi leiMiddleton, le cose che () nondi leiMiddleton, le cose che () nondi leiMiddleton, le cose che () nondi leiMiddleton, le cose che () nondi leiMiddleton, le cose che () nondi leiMiddleton, le cose che () nondi leiMiddleton, le cose che () nondi leiMiddleton, le cose che () nondi leiMiddleton, le cose che () nondi leiMiddleton ha sposato il principe William nel 2011. Hanno tre figli: George, Charlotte e Louis. Figlia di un’ex hostess e di un controllore di volo, ha conosciuto il futuro re d’Inghilterra all’Università. LEGGI ANCHELa maternità secondoMiddleton: «Un privilegio enorme» Merito di mamma Carole che, da quando è nata, ha calcolato ogni mossa per farla arrivare ...

animagemella4 : RT @thunderofmysoul: Certa gente non si rende conto che potrà credersi furba proporzionalmente a quanto tu sarai disposto a fare il fesso.… - marmar46095457 : RT @thunderofmysoul: Certa gente non si rende conto che potrà credersi furba proporzionalmente a quanto tu sarai disposto a fare il fesso.… - Desire25127389 : @Anna39217067 Infatti nella diretta ha specificato che in Calabria non andava a ballare insomma ci ha impacchettato… -