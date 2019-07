Inter e Napoli | al via la trattativa per Mauro Icardi | si va verso l' accordo

Il valzer di attaccanti - i nuovi bomber di Inter e Napoli : la decisione della Juve per il reparto avanzato : Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato, si decidono i nuovi attaccanti delle big del campionato di Serie A. Sta infatti per partire un clamoroso valzer di bomber che riguarda Juventus, Inter e Napoli, la situazione sembra tracciata in attesa dei definitivi affondi. Partiamo dall’Inter, l’idea è quella di chiudere per due attaccanti. Il primo sarà Edin Dzeko, non trovano conferma le voci di una trattativa con ...

Calciomercato 29 luglio lunedì : Juve-Lukaku - c’è l’accordo. Inter su Cavani. Milan - ecco Duarte. Napoli - beffa Pepè : Arsenal ad un passo : Calciomercato 29 luglio- ecco tutte le trattative di oggi lunedì 29 luglio. JUVENTUS– Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Tuttosport“, la Juventus avrebbe raggiunto un accordo di massima con Lukaku per il trasferimento in bianconero dell’attaccante belga. Accordo che potrebbe dipendere, però, dal possibile futuro di Dybala. La Joya vorrebbe restare in bianconero. Milan– Fatta ...

CorSport : Il Napoli batte Inter e Juve nella classifica delle amichevoli estive - ma non conta : “Non è il caso di esaltarsi”, lo ha detto ieri Carlo Ancelotti dopo la vittoria contro il Liverpool e lo ripete oggi Alberto Polverosi nel suo commento sul Corriere dello Sport. È presto, sismo ancora agli inizi. La preparazione non è completa e manda un mese alla chiusura del mercato. La classifica delle amichevoli estive vede in testa il Napoli seguito dall’Inter e in coda la Juve, ma non contano, conta solo il campionato che ...

Evra : «La Juventus ha paura dell’Inter - non del Napoli» : Patrice Evra ha parlato di tutto in una lunga intervista alla Gazzetta, l’ex campione della Juve, che adesso vuole terminare gli studi per diventare allenatore. Ha raccontato il suo legame forte con lo United e i problemi avuti alla Juve dove, nonostante l’ottimo rapporto con i tecnici, non è riuscito ad esprimersi mai al meglio. Qualcuno mi rinfaccia ancora l’errore nei supplementari negli ottavi di finale contro il Bayern quando ...

Calendario Serie A : alla prima giornata il Napoli non può incontrare Juve - Inter - Milan - Roma - Lazio : Domani il sorteggio Domani è in programma il sorteggio del Calendario di Serie A. La Lega Serie A ha ufficializzato i criteri e i vincoli che saranno rispettati nella compiLazione del Calendario di Serie A, in programma domani. Ve ne segnaliamo alcuni che riguardano il Napoli. alla prima giornata e nei tre turni infrasettimanali non sono possibili incontri tra Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma, oltre ai derby cittadini di Genova, Roma e ...

Il Napoli e il caso Pépé - il calcio finirà per essere strozzato da procuratori e Intermediari : Serve una reazione del sistema Lega calcio, federazione, presidenti e dirigenti di società, tecnici e calciatori ormai non contano più nulla. Il mondo del calcio è finito interamente nelle mani di figure non ben definite. Chi li chiama procuratori, chi intermediari, chi agenti… Si tratta sostanzialmente di figuri che lucrano in modo spropositato attraverso la compra-vendita dei calciatori. Facendo aumentare in modo esponenziale i prezzi e ...

Inter - il Napoli insiste : per l'attacco vorrebbe Mauro Icardi : Napoli e Inter sono tra le grandi protagoniste di questa sessione di calciomercato. Entrambi i club hanno la necessità di rinforzarsi come in più di una circostanza dai dirigenti delle due squadre. Il patron dei partenopei, Aurelio De Laurentiis, ha sottolineato di essere alla ricerca di un attaccante da affiancare a Arkadiusz Milik che garantisca trenta gol. L'amministratore delegato dei nerazzurri, Giuseppe Marotta, invece, ha bocciato ...

Calciomercato 27 luglio sabato : Chiesa-Juve - nuove conferme. Pepè-Napoli - è fatta. Inter - via anche Politano? : Calciomercato 27 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi sabato 27 luglio. JUVENTUS– Chiesa resta il primo obiettivo offensivo per la Juventus. 70 milioni le richieste viola, richieste che la Juventus potrebbe soddisfare cedendo Dybala e incassando circa 70-80 milioni di euro. Inter– Lukaku si avvicina: la sensazione è che Marotta e Ausilio proveranno l’affondo […] L'articolo Calciomercato 27 luglio sabato: Chiesa-Juve, ...

Mauro Icardi - l'Inter fissa il prezzo per Napoli e Juventus : almeno 80 milioni : Quella di Mauro Icardi sembra una storia senza fine. O, perlomeno, una storia amara: l'Inter ha infatti chiesto per il cartellino ben 80 milioni, soldi che la Juve potrebbe non voler versare sul conto corrente nerazzurro. La cifra è la stessa proposta al Napoli durante i lavori diplomatici tra De La

Il Giornale : Il Napoli ha un motore più rodato di Inter e Juve ma le stesse incognite in attacco : Napoli, Juventus, Inter. Sulla carta sono le tre candidate allo scudetto, ma, ad oggi, restano cantieri a cielo aperto. Il Giornale valuta lo stato dei lavori dei tre club fino a questo punto del mercato e della fase che precede l’inizio del campionato. Manca meno di un mese al fischio di inizio e il motore del Napoli di Ancelotti sembra più rodato di quello di Juve e Inter che hanno cambiato allenatore in panchina. “Per digerire il ...

Inter - il Napoli avrebbe messo Icardi nel mirino : Il futuro di Mauro Icardi sarà quasi sicuramente lontano dall'Inter al termine di questa sessione di calciomercato. Nonostante i rumors che hanno parlato di una possibile permanenza a Milano dell'attaccante, è nell'Interesse di tutti riuscire a risolvere la questione prima del 2 settembre. Il centravanti argentino, infatti, è fuori dal progetto, come ammesso da Giuseppe Marotta e Antonio Conte e non ci sono margini di ripensamento. Cosa ...

Calciomercato Napoli News/ Betis - Interesse per Milik ma... - ultime notizie - : Calciomercato Napoli, oggi 25 luglio 2019 ultime notizie: le trattative, le voci e le indiscrezioni sulle operazioni portate avanti dai partenopei.

Calciomercato 25 luglio giovedì : Inter - blitz per Lukaku. Icardi-Napoli - si può. Juve - via alle cessioni. Cagliari su Defrel : Calciomercato 25 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 25 luglio. Inter– Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, oggi l’Inter potrebbe volare a Londra per cercare di piazzare l’affondo decisivo per Lukaku. L’attaccante del Manchester United ha una valutazione di circa 80 milioni di euro, cifra che l’Inter proverà a far scivolare al ribasso. […] L'articolo Calciomercato 25 luglio ...

Sportitalia – Napoli forte su Icardi : arriva la maxi offerta all’Inter : Sportitalia – Napoli forte su Icardi: arriva la maxi offerta all’Inter Sportitalia – Napoli forte su Icardi: arriva la maxi offerta all’Inter. Dai microfoni dell’ emittente sportiva, Alfredo Pedullà parla della trattativa tra l’ Inter ed il Napoli per Mauro Icardi. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Sportitalia – Napoli forte su Icardi: arriva la maxi offerta all’Inter. ...