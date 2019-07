Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 30 luglio 2019) La nuova grana per il Partito Democratico arriva d'Oltralpe dove Sandro, l'excon delega agli Affari Europei del, ha ottenuto la stessa nomina ma all'Eliseo. A volere ilano, che all'ultimo congresso ha sostenuto la mozione di Roberto Giachetti, e' stato il presidente Emmanuelin persona. Una vicenda che si lega alla corsa per le Europee, con l'abbraccio di una parte delle filaane alla creatura voluta daper fronteggiare i populisti e i sovranisti europei e sostenuta dallo stesso Matteone e' stato uno dei maggiori promotori in Italia, finendo per candidarsi nelle listeiane. Ma, al di la' delle vicende elettorali, ilapre un nuovo fronte in Parlamento. Per il vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini, la vicenda assume dei tratti paradossali se si considera il precednete incarico di: ", ...

zazoomnews : Sandro Gozi nel governo di Parigi diventa un caso. Lega e M5S allattacco: Traditore dellItalia - #Sandro #governo… - ilfogliettone : Gozi è un caso, l'ex sottosegretario di Renzi ora nel governo Macron. Il Pd nel mirino dei partiti -… - Notiziedi_it : Sandro Gozi nel governo di Parigi diventa un caso. Lega e M5S all’attacco: “Traditore dell’Italia” -