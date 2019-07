Formula 1 | problemi di partenza per Gasly e Verstappen in Germania | Horner prova a fare

Formula 1 - la Ferrari fa chiarezza sui problemi occorsi a Vettel e Leclerc in Germania : la nota ufficiale : La scuderia di Maranello ha diramato una nota ufficiale con cui ha spiegato i problemi tecnici occorsi in qualifica a Vettel e Leclerc La Ferrari ha deciso di fare subito chiarezza sui problemi che hanno condizionato Vettel e Leclerc nelle qualifiche del Gp di Germania, obbligando il tedesco a partire ultimo e il monegasco a scattare dalla decima posizione. photo4/Lapresse La scuderia di Maranello ha diramato una nota ufficiale sul proprio ...

Formula 1 – Qualifica complicata per Vettel a Silverstone - Seb sincero : “problemi col DRS? Ecco cosa è successo” : Sabato non troppo soddisfacente per Vettel a Silverstone: le parole del tedesco della Ferrari dopo le qualifiche del Gp di Gran Bretagna Ancora un sabato complicato per Sebastian Vettel a bordo della sua Ferrari: il tedesco del team del Cavallino non è riuscito a far meglio del sesto tempo in Qualifica oggi a Silverstone, costretto dunque a partire dalla terza fila dunque domani al Gp di Gran Bretagna. Vettel guarda dunque da lontano ...

Formula 1 – Vettel analizza la situazione dopo le FP2 : “Mercedes macchina da battere. Problemi in pista? Ecco la verità” : Sebastian Vettel chiude quarto le FP2 di Silverstone: alti e bassi nella seconda sessione di prove libere per il Ferrarista che analizza con lucidità la situazione Alti e bassi nelle FP2 di Silverstone per Sebastian Vettel. Il ferrarista ha compiuto diverse prove in pista, è finito fuori alla Maggots-Becketts-Chapel ed ha comunque concluso in quarta posizione la seconda sessione di prove libere. Feedback contrastanti, dovuti però ...

Formula 1 - problemi in casa Mercedes nelle FP1 del Gp d’Austria : perdita d’olio sulla monoposto di Bottas : Il pilota finlandese dovrà ritardare l’inizio delle FP1 per un guaio tecnico alla power unit, occorso proprio nella mattinata di oggi problemi in casa Mercedes nella mattinata di Spielberg, sulla monoposto di Valtteri Bottas infatti è stata riscontrata una perdita d’olio che ha obbligato i meccanici a sostituire la power unit numero 2. sulla W10 numero 77 verrà dunque montato il propulsore numero 1, con cui il finlandese ...

Formula 1 - problemi di affidabilità per la Ferrari : ecco perchè Vettel ha faticato nelle qualifiche in Francia : La monoposto del tedesco ha accusato un problema al motore endotermico, che ha richiesto la sostituzione della pompa dell’olio problemi di affidabilità in casa Ferrari nel week-end di Le Castellet, dove è in programma oggi il Gran Premio di Francia. Secondo quanto riferito dai media tedeschi, il Cavallino si è visto costretto a sostituire la pompa dell’olio sulla monoposto di Vettel, riuscito a conquistare solo un deludente ...

Formula 1 – I passi avanti e i problemi di Vettel in pista al Paul Ricard - Binotto ammette : “Seb non a suo agio - ma…” : Mattia Binotto commenta il risultato della Ferrari alle qualifiche del Gp di Francia: le parole del team principal del Cavallino Qualifica dolce-amara per la Ferrari oggi a Le Castellet: Charles Leclerc ha chiuso al terzo posto, regalando un timido sorriso al team, consapevole di non poter nulla oggi in pista contro le Mercedes, mentre Sebastian Vettel non è riuscito a far meglio del settimo posto. “Sapevamo già che questo weekend ...

Formula 1 - Mattia Binotto : “In Francia avremo qualche piccola evoluzione - ma non sarà la soluzione a tutti i nostri problemi” : In casa Ferrari cresce l’attesa in vista di una settimana potenzialmente fondamentale specialmente dal punto di vista psicologico per il resto del Mondiale di Formula 1 2019, dato che oltre alla decisione definitiva sul caso Vettel andrà in scena nel weekend il Gran Premio di Francia. Sul circuito del Paul Ricard la scuderia di Maranello è chiamata a confermare le ottime prestazioni messe in mostra a Montreal anche se la conformazione del ...

Formula 1 – La Ferrari in Francia con importanti novità - ma Binotto frena l’entusiasmo : “non sarà la soluzione ai problemi” : Mattia Binotto ed il lavoro Ferrari in vista del Gp di Francia: le parole del team principal del Cavallino alla vigilia della gara del Paul Ricard E’ tutto pronto per un nuovo weekend di gara di Formula 1: dopo la tanto discussa gara di Montreal i piloti non vedono l’ora di tornare in pista, in Europa, per un nuovo appuntamento della stagione 2019. Occhi puntatissimi sulla Ferrari ed in particolar modo su Vettel, che andrà ...