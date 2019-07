Canottaggio | Mondiali U23 Sarasota 2019 | una rassegna da ricordare Sei ori | undici podi

Fonte : oasport

(Di lunedì 29 luglio 2019) L’Italia non aveva mai conquistato sei ori in unairidata di: il Mondiale Under 23 che si è concluso ieri a, in Florida, USA, sarà a lungo negli annali del movimento remiero azzurro.conquistati, con tutti gli equipaggi azzurri entrati in finale che sono andati a medaglia. La vittoria nel medagliere assoluto è sfuggita per un soffio (la Gran Bretagna ha vinto un argento in più) ma nessuna Nazionale è salita così tante volte sulo. Con sei ori, un argento e quattro bronzi infatti gli azzurri hanno fatto meglio della Germania, seconda con nove, e della Gran Bretagna, terza con otto. Sono giunti però anche due record del mondo di categoria ad impreziosire ancora di più la spedizione azzurra: nel quattro con femminile Claudia Destefani, Giorgia Pelacchi, Benedetta Faravelli e Laura Meriano, con Diletta Diverio al timone, chiudono in ...

CUSTorino : #CANOTTAGGIO: è ORO per la cussina DILETTA DIVERIO ai Mondiali Under 23, studentessa di Mediazioni Linguistiche ed… - MarioBocchio : RT @elena_apollonio: I tre ragazzi d'oro del canottaggio torinese: conquistano l'iride in Florida ai mondiali under 23 - Notiziedi_it : Mondiali Under 23 di canottaggio, il Circolo Savoia conquista 4 medaglie -