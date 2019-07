Assistenti vocali | Siri e quindi Apple sa tutto di noi Ma non è l’unico che ascolta

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2019) Il nome diecheggia facilmente sui mezzi di informazione, ma stavolta non parliamo del discusso parlamentare al centro di tante vicende di interesse collettivo. La nostra attenzione è rivolta all’assistente vocale chemette a disposizione dei propri utenti. Questi strumenti – e non è solo il caso di quello “con la mela morsicata” – si sono rivelati terribilmente pericolosi per l’ingordigia con cui fagocitano tutte le richieste formulate da chi se ne serve. Chi – non avendo un amico o un parente con cui scambiare quattro chiacchiere – prova soddisfazione nel dialogare con queste diavolerie, non sempre sa cosa succede dopo aver pronunciato una frase o formulato una domanda. Immaginando forse che lo smartphone tenuto tra le dita sia un oggetto animato e immediatamente reattivo, non tutti sanno che ogni parola o quesito vengono regolarmente acquisite “in loco” dal microfono del ...

