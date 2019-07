San Gregorio Incidente in A8 | morta Patrizia Trovato

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : Gregorio Paltrinieri scopre se stesso nella 10 km. Sanzullo per la top10 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della 10 km di Nuoto di fondo (16 luglio) – La presentazione della 10 km di Nuoto di fondo (16 luglio) – Il medagliere dei Mondiali Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 10 km di Nuoto di fondo maschile dei Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud). Ci si giocano i canonici tre gradini del podio ma anche il pass alle Olimpiadi 2020 a Tokyo: solo i primi 10 ...