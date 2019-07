Fiorentina | non solo Chiesa | scoppia un altro caso per i viola!

Calciomercato Fiorentina - le rivelazioni del ds Pradé : “Balotelli non arriva - la situazione Chiesa è chiara” : Il direttore sportivo della Fiorentina ha parlato del mercato viola, soffermandosi su Balotelli e sul futuro di Chiesa La Fiorentina continua a lavorare sul mercato, con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Vincenzo Montella. Rocco Commisso, il suo braccio destro Barone e il ds Pradé non lasciano nulla di intentato, seguendo quei profili giusti per il calcio del proprio allenatore. Massimo Paolone/LaPresse Sugli ...

Fiorentina - Chiesa non si sbilancia : “ogni decisione è rimandata - adesso voglio mettermi in forma” : L’esterno viola ha parlato oggi per la prima volta dal suo arrivo in gruppo, rimandando qualsiasi decisione sul suo futuro Tutti gli occhi in casa Fiorentina sono puntati su Federico Chiesa, autentico uomo mercato il cui futuro tanto sta facendo discutere. Il club viola vuole tenerlo, confermandolo a più riprese tramite il presidente Commisso e il braccio destro Joe Barone, ma la conclusione di questa telenovela è tutt’altro ...

Calciomercato Fiorentina - Antognoni annuncia i prossimi obiettivi : “Sara’ una stagione complicata ma sappiamo di poter fare bene”. Sono le dichiarazioni all’Agenzia Italpress il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni, campione del mondo nel 1982 con la nazionale italiana, indicazioni sulla Fiorentina. “Ci rendiamo conto di arrivare da una stagione non semplice, ma abbiamo il potenziale giusto ed e’ tornato l’entusiasmo che si era un po’ ...

Calciomercato Sampdoria : piacerebbe l'egiziano Trezeguet - Praet non va alla Fiorentina : La Sampdoria è molto attiva sul Calciomercato. Dopo il ritorno nell’area scouting di Pecini, il club genovese ha messo gli occhi su Mahmoud Ibrahim Hassan, meglio noto come Trezeguet, giocatore egiziano del Kasimpasa, squadra militante nella Super Lig Turca. La trattativa non è però semplice, vista la concorrenza dell’Aston Villa, ma i blucerchiati non vogliono arrendersi e cercano di ingolosire il calciatore offrendo un ingaggio vicino ai 2 ...

Fiorentina negli Stati Uniti - le parole di Commisso - Antognoni e Ceccherini tra ICC e mercato : E’ da poco iniziata la stagione della Fiorentina, partita alla volta degli Stati Uniti per l’affascinante International Champions Cup. A parlare di questo, e di altri argomenti, il presidente Rocco Commisso, il direttore tecnico Giancarlo Antognoni e il difensore Federico Ceccherini. “La Fiorentina non vince trofei da tanti anni ma spero che, se mi verrà dato del tempo, riuscirò a vincere qualcosa e farò felice i nostri ...

Fiorentina - Commisso non ci sta : “Bisogna tornare ai tempi di Garibaldi” : “L’opportunità di acquistare la Fiorentina è stata combinata in due settimane e mezzo. Ho preso un rischio ora devo avere dei risultati. Non è però possibile avere i risultati domani: ci metto l’entusiasmo, la mia volontà, il mio voler lavorare in maniera forte ma a poco a poco devo riportare la Fiorentina dove si merita di stare”. Lo ha detto il neo proprietario viola Rocco Commisso ospite ai microfoni di ...

Fiorentina - Montella : “Chiesa ha un contratto e non ci risulta voglia andar via. Balotelli?…” : “C’è la volontà da parte di tutti di cambiare, il mio compito è valutare il patrimonio della Fiorentina visto che ci sono giocatori che hanno mercato. Con 4-5 anni in più di esperienza, con vittorie e delusioni, ma sicuramente ora sono molto più sereno”. Così Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, nel corso della conferenza stampa a Moena prima della partenza per la tournée negli USA. Inevitabile parlare del ...

Fiorentina - i convocati per la tournée negli Usa : non ci sono Veretout e Chiesa : L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella ha diramato la lista dei convocati per la tournée negli Usa e la partecipazione alla International Champions Cup. Fra i convocati ci sono due assenze eccellenti, ma una è prevedibile: non risulta infatti nell’elenco Jordan Vererout, conteso sul mercato da Inter e Roma; l’altro è Federico Chiesa, ancora in vacanza dopo l’Europeo Under 21 così come Pezzella che è stato ...

Fiorentina - a tutto Montella : “Chiesa non ha chiesto di andare via. Balotelli e De Rossi? Dico che…” : L’allenatore della Fiorentina ha parlato di obiettivi e mercato, soffermandosi anche su Chiesa e Balotelli La Fiorentina si prepara alla tournée in America, fondamentale per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione, che sarà importante sotto molti punti di vista. LaPresse/Jennifer Lorenzini Vincenzo Montella ha escluso dai convocati per la ICC sia Veretout che Chiesa, il primo per ovvi motivi di mercato, il secondo ...

Calciomercato Fiorentina - Joe Barone : “Un bimbo ha chiesto a Commisso di non vendere Chiesa…” : “Qualche giorno fa all’ospedale Meyer un bimbo ha chiesto a Rocco Commisso di non vendere Chiesa, e lui gli ha detto che manterrà questa promessa“. Con queste parole a margine della prima amichevole estiva stagione della squadra viola, il ‘braccio destro’ di Rocco Commisso, Joe Barone, ha tenuto a precisare la posizione di Chiesa. “Noi siamo qui per costruire la squadra intorno a tutti i giocatori della ...

Fiorentina - anche Montella allo scoperto sul futuro di Chiesa : Antognoni nominato club manager e direttore tecnico : “Il presidente Commisso e’ stato chiaro sul futuro di Chiesa, sia privatamente che pubblicamente e questo mi fa molto piacere. Federico e’ un calciatore forte che puo’ crescere e lo fara’ ancora con noi”. Sono le dichiarazioni di Vincenzo Montella ai microfoni di Sky Sport dal ritiro di Moena, sta per iniziare una stagione fondamentale in casa Fiorentina con i viola chiamati a riscattare l’ultima ...

Fiorentina – Chiesa via? Commisso non ha dubbi : “resta almeno un anno - a meno che…” : Commisso torna a parlare del futuro di Chiesa: le parole del presidente della Fiorentina sul futuro del calciatore viola E’ ancora incerto il futuro di Federico Chiesa: nonostante l’interessamento della Juventus sembra che il presidente della Fiorentina non abbia intenzione di lasciare andare il giovane calciatore. Commisso ha ribadito che il 21enne rimarrà in viola: “Federico Chiesa resta alla Fiorentina almeno un altro ...

Fiorentina - Benassi sentenzia : “Non mi muovo da qua!” - e su De Rossi e Veretout risponde così… : La Fiorentina ha iniziato il ritiro a Moena. C’è tanto entusiasmo intorno alla compagine viola dopo il cambio di proprietà. Mercato in fermento tra entrate e uscite, con alcuni calciatori che potrebbero salutare la Toscana. Si è parlato molto di un interesse del Genoa verso Marco Benassi, ma il calciatore ha tenuto a precisare la sua posizione in conferenza stampa. Ecco le sue parole. “Lo dico con tutta sincerità: non ho mai ...