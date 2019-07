Classifica Tour de France 2019 | ventunesima tappa | Egan Bernal in trionfo | Geraint Thomas

Tour de France – Egan Bernal difende la Maglia Gialla - la Classifica generale dopo la 20ª tappa : Il corridore del Team Ineos si tiene la Maglia Gialla dopo la ventesima tappa e ipoteca la vittoria finale Vincenzo Nibali vince la ventesima tappa, Egan Bernal invece il Tour de France. Il siciliano mette tutti in fila sul traguardo di Val Thorens, ottenendo così il suo primo successo in questa edizione della Grande Boucle. Sorrisi anche in casa Ineos, grazie alla prestazione del colombiano che si tiene la Maglia Gialla e festeggia così ...

Classifica Tour de France 2019 - 20^ tappa : Egan Bernal in trionfo - Alaphilippe perde il podio. Nibali vince a Val Thorens : Egan Bernal ha vinto il Tour de France 2019, il colombiano ha controllato bene la corsa sull’ultima salita di Val Thorens e ha così difeso brillantemente la maglia gialla che aveva conquistato nella giornata di ieri. L’alfiere del Team Ineos si è imposto con 1’11” di vantaggio sul compagno di squadra Geraint Thomas che non è riuscito a difendere il titolo vinto lo scorso anno, a completare il podio l’olandese Steven ...

Tour de France 2019 - risultato e Classifica della ventesima tappa Albertville-Val Thorens : trionfa Vincenzo Nibali. Egan Bernal conquista la Grande Boucle : Grandioso Vincenzo Nibali che ha conquistato una meravigliosa vittoria di tappa nella ventesima frazione del Tour de France 2019 da Albertville a Val Thorens. Lo squalo è andato in fuga ha staccato i compagni di avventura e ha resistito al ritorno del plotone. Sulle arcigne pendenze dell’unica ascesa di giornata è stato capace di gestire i pochi secondi di vantaggio conquistati dall’attacco di inizio tappa. Per quanto riguarda i big ...

Tour de France – Tempi presi in cima all’Iseran - Bernal è la nuova maglia gialla : la nuova Classifica dopo l’interruzione della 19ª tappa : Bernal è la nuova maglia gialla del Tour de France dopo l’interruzione della 19ª tappa: la nuova classifica generale La 19ª tappa del Tour de France è stata interrotta a causa di una forte grandinata che ha reso impraticabili gli ultimi 25 km del tragitto che avrebbero dovuto percorrere i corridori per arrivare sul traguardo di Tignes. Gli organizzatori hanno deciso di fermare i ciclisti e di rendere validi i Tempi presi in cima ...

Classifica Tour de France 2019 - diciannovesima tappa : Egan Bernal nuova maglia gialla! I primi 5 in 1’42”! : Egan Bernal è la nuova maglia gialla del Tour de France 2019. Il colombiano balza al comando della Classifica generale con un epilogo davvero incredibile nella diciannovesima tappa, 126,5 km da Saint-Jean-de-Maurienne a Tignes. Il secondo tappone alpino di questa 106ma edizione della Grande Boucle è stato infatti neutralizzato in cima al Col de l’Iseran, a causa di una fortissima grandinata nella successiva discesa, che ha reso ...

Tour de France 2019 - diciannovesima tappa Saint-Jean-de-Maurienne-Tignes : i possibili scenari tattici. Col de l’Iseran decisivo per frazione e Classifica generale : Momenti davvero decisivi al Tour de France 2019: va in scena oggi la diciannovesima tappa di 126,5 km da Saint-Jean-de-Maurienne a Tignes. Un appuntamento fondamentale in questa Grande Boucle: va infatti a decidersi la classifica generale, che al momento è apertissima, con ben cinque corridori racchiusi nello spazio di 2′. Andiamo a scoprire i possibili scenari tattici della frazione odierna. Dopo 10 km la strada inizierà a salire ...

Tour de France 2019 - la rinascita di Nairo Quintana! Show sul Galibier - vince la tappa e torna in Classifica! : Ultimi 7 km del Col du Galibier, il tratto più difficile della storica ascesa transalpina, la fuga che perde pezzi, e l’attacco da parte dell’uomo giusto, lo scalatore perfetto sulla salita perfetta. Nairo Quintana è tornato, protagonista di uno scatto imperiale che ha fatto subito tornare alla mente i giorni migliori del campione colombiano. Indemoniato in salita, in discesa, sotto la pioggia, vittorioso a Valloire, tutto solo, come ...

Classifica Tour de France 2019/ Alaphilippe ancora maglia gialla - Bardet a pois! : Classifica Tour de France 2019: alla vigilia della 18tappa la maglia gialla è sulle spalle di Julian Alaphilippe, oggi 25 luglio.

Tour de France – La nuova Classifica generale dopo la 18ª Tappa : Julian Alaphilippe può sognare! : Nairo Quintana vince la 18ª Tappa del Tour de France e si rilancia in classifica generale. Julian Alaphilippe ancora al comando in maglia gialla: il Francese può sognare l’impresa Con due tappe al termine del Tour de France, la classifica generale va delineandosi. Non c’è più spazio per alcune errore, chi resta in corsa se la giocherà fino alla fine, per il resto dei ciclisti restano solo i rimpianti. La 18ª Tappa, corsa ...