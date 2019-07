Bruno Fernandes al Manchester United | tesoretto anche per la Sampdoria | novità anche sul

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 28 luglio 2019) Lo Sporting Lisbona ha ultimato la cessione del calciatoreal, operazione da ben 62 milioni di euro, sorridelache incasserà 5,5 milioni di euro, si tratta della percentuale sulla rivendita che era stata fissata nell’estate del 2017 dal trasferimento dai blucerchiati al club portoghese. Una parte di questa cifra era stata inserita dal gruppo di Gianluca Vialli nei bonus per il presidente Massimo Ferrero in caso di cessione del club, la trattativa prosegue a fari spenti e potrebbero essercigià la prossima settimana, ci sarebbe un accordo sulla cifra di 115 milioni debiti compresi. Calciomercato, nome nuovo per l’attacco: spunta l’esterno del Bordeaux Kamanò Un altro tassello sulla cessione riguarda l’addio del centrocampista Praet,in questa caso una percentuale sarebbe stata inserita nella ...

