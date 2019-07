Tragedia a Gwangju | crolla parte di una discoteca durante la festa della squadra di

Fonte : oasport

(Di sabato 27 luglio 2019) I festeggiamenti per il terzo titolo mondiale consecutivoNazionale USA di pallanuoto femminile sono finiti in. Due morti e una decina di feriti: questo è il bilancio (al momento solo parziale) del crollo di un balcone all’interno“Coyote Ugly” diche stava ospitando numerosi atleti che avevanocipato ai Mondiali di nuoto in corso di svolgimento nella località sud-coreana. Tutto è avvenuto attorno alle ore 2.30 locali, quando unastruttura (che a quanto si apprende era abusiva) èta sotto i piedi di circa un centinaio di persone che stava ballando. La caduta, da oltre due metri di altezza, è risultata fatale per due persone del luogo, quindi ha ferito otto atleti e due studenti uzbeki. I numeri, tuttavia, sembrano destinati a crescere. In quel momento nellaerano presenti circa 400 clienti, tra i ...

