Salvini contro Tria | “Manovra da robetta | con Conte vuole fermarsi a 2% deficit Pil”

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 27 luglio 2019) Ultimatum di Matteoa Giovanni. '"Sedice che quest'anno non se ne parla del taglio delle tasse, o il problema sono io o e' lui", scandisce il ministro dell'Interno, nel secondo attacco al titolare del Tesoro in poche ore, dopo che giovedì sera aveva evocato il voto anticipato, pronto ad andare allo scon il titolare del Tesoro e le sue idee di "manovra da". Il problema e' tutto sulla manovra d'autunno che, ha spiegato il capo della Lega ai suoi, deve prevedere "almeno dieci miliardi di tagli alle tasse e altri due in fondi ai disabili". "Invece,voglionoal 2 per cento" nel rapporto/Pil del 2020, ha lamentato, mentre "e' chiaro che bisognera' pescare dalsenno' come si fa? Si va a rubare?".Dunque, rimane altissima la tensione nel governo. In una giornata mediaticamente dominata da fatti di cronaca nera ...

matteosalvinimi : Poi c’è il Pd che chiede la “sfiducia contro Salvini”... Ma che Italia sarebbe senza Renzi, Boschi, Zingaretti? Com… - borghi_claudio : Salvini contro Tria: 'Se dice no al taglio delle tasse, il problema è lui' - marcofurfaro : Ieri manda un messaggino a tutti i senatori del M5S per uscire dall'aula mentre parla il premier. Una cosa grave, f… -