Matteo Renzi | la deputata FdI lo accusa per la morte del Carabiniere | un caso politico

Pd - riunione carbonara : non solo Matteo Renzi - chi è pronto a lasciare il partito : Fino ad ora si pensava che a fuggire dal Pd ci pensassero i Renziani, ma se a darsela a gambe levate ci fossero invece i centristi cattolici? A discuterne proprio loro durante una riunione un po' carbonara, tenuta segreta e a porte chiuse, nella sede dell'Anci a Roma. Presenti - svela Il Fatto Quoti

Pd - Matteo Orfini : “Funziona male e modello del partito è obsoleto - discussione su Renzi surreale” : In occasione della festa dell'unità del Pd romano, Matteo Orfini non risparmia critiche al suo partito: "Funziona male e il modello del 2008 è oggi completamente obsoleto". L'ex presidente dem definisce "surreale e demenziale" la polemica sull'intervento di Matteo Renzi in Senato dopo l'informativa di Conte sul caso Moscopoli.Continua a leggere

Matteo Renzi : “Credo a Salvini - ma solo se querela l’uomo che ha chiesto soldi a Mosca per la Lega” : Matteo Renzi interviene sul caso dei presunti fondi russi. Lo fa da una diretta Facebook, invece che dal Senato, per evitare polemiche interne al Pd: "Mi sarei girato verso i banchi vuoti e avrei chiesto: ministro Salvini, ci sta dicendo la verità sulle inchieste? Forse vi stupisco: avrei detto in aula che credo al ministro che è il garante della sicurezza nazionale. Se egli dice di non aver preso un rublo io avrei il dovere di crederci. Fino a ...

Matteo Renzi - la diretta Facebook : sfregia Salvini - massacra il Pd. Ultimo atto prima dell'addio? : Zittito dal Pd. Matteo Renzi voleva parlare in aula al Senato nel giorno dell'intervento di Giuseppe Conte sull'inchiesta sui fondi russi alla Lega. Ma il suo partito non glielo ha permesso. Dunque, l'ex premier ha imbastito una diretta video: "Ecco cosa avrei detto oggi a Salvini se mi avessero per

Matteo Salvini - la risposta alla mozione di sfiducia del Pd : schiaffo a Maria Elena Boschi e Matteo Renzi : Ore convulse al Senato. Prima l'intervento di Giuseppe Conte, chiamato a riferire sull'inchiesta circa i presunti fondi russi alla Lega. Il premier ha sì difeso Matteo Salvini, pur confermando come Gianluca Savoini si fosse recato a Mosca al seguito del ministro dell'Interno. Conte, inoltre, ha pave

Matteo Salvini - la risposta alla mozione di sfiducia del Pd : schiaffo a MAria Elena Boschi e Matteo Renzi : Ore convulse al Senato. Prima l'intervento di Giuseppe Conte, chiamato a riferire sull'inchiesta circa i presunti fondi russi alla Lega. Il premier ha sì difeso Matteo Salvini, pur confermando come Gianluca Savoini si fosse recato a Mosca al seguito del ministro dell'Interno. Conte, inoltre, ha pave

Matteo Renzi - fine ingloriosa. Censurato dal Pd : "In Aula non parli" : Matteo Renzi è stato Censurato dal Pd. "Speriamo che nessuno venga a sapere di questa nostra discussione interna: è incredibile che con il governo nei guai sui soldi russi noi gli facciamo il favore di accapigliarci sul diritto di parola di Renzi", dice sconvolto il senatore dem Salvatore Margiotta,

Lega-Russia - Matteo Renzi : "Troppe polemiche - rinuncio all'intervento in Senato" : Matteo Renzi non interverrà in Senato sul caso Russia-Lega. Lo annuncia lo stesso senatore dem con un post su Facebook.“Oggi il Governo è in aula per parlare di Russia, rubli, 49 milioni di euro - afferma -. Avevo chiesto di poter intervenire contro Salvini a nome del Pd. La cosa ha suscitato polemiche interne dentro il partito da parte dei senatori vicini alla segreteria. E siccome ritengo assurdo che nel giorno in cui ...

Luigi Di Maio - pronto il patto tra M5s e Pd per farlo fuori. Ad essere escluso dai dem anche Matteo Renzi : A ritrovarsi da soli, alla fine, saranno Luigi Di Maio e Matteo Renzi. L' isolamento dei due leader, però, non esclude affatto un futuro matrimonio fra quel che resterà del Pd, dilaniato da risse interne, e la componente di sinistra del Movimento 5 Stelle, riconducibile a Roberto Fico, in modo da so

Matteo Renzi - cannonate al Pd : "Non penso di uscire - ma...". Di corsa verso la scissione : "Non penso proprio di uscire da un partito che è il mio partito. Ma è chiaro che non starò mai in un partito che fa l'accordo con i Cinque Stelle". Matteo Renzi, ospite a Omnibus su La7, si dissocia dalle dichiarazioni di Dario Franceschini e del segretario del Pd Nicola Zingaretti che hanno ufficia

Matteo Renzi risponde a Franceschini : "Ha perso pure a Ferrara e dà lezioni" : Matteo Renzi risponde a Dario Franceschini che in un’intervista al Corriere della sera ha aperto al dialogo con i 5 stelle e criticato alcune scelte dell’ex segretario dem.Renzi scrive su Facebook: “Mi sono dimesso dalla guida del governo tre anni fa, mi sono dimesso dalla segreteria un anno e mezzo fa: mi sono dimesso, io, che pure ho vinto a casa mia, a differenza di chi è sempre lì, dai tempi del governo ...

Matteo Renzi lascia davvero il Pd? "Con il M5s - ma senza di me" : cannonate dell'ex premier : Bisogna dare atto a Matteo Renzi almeno di una cosa: è tra i pochi, anzi pochissimi, che nel Pd si è sempre detto contrario all'alleanza col M5s al di là di ogni ambiguità. Dunque anche oggi, dopo che Dario Franceschini è tornato ad invocare l'alleanza coi grillini in una grottesca intervista al Cor

Matteo Renzi : “Non mi occupo più del Pd - Zingaretti pensi all’altro Matteo e non a me” : "Non mi occupo più del Pd", afferma l'ex segretario dem, Matteo Renzi, in un'intervista al Corriere della Sera. Eppure non risparmia un chiaro messaggio rivolto al suo successore, Nicola Zingaretti, ora alla guida del partito: "Si occupi dell'altro Matteo, non di me". Renzi attacca anche il governo, definendolo in preda a una "crisi di nervi".Continua a leggere

Matteo Renzi : "Zingaretti si occupi dell'altro Matteo - non di me" : Matteo Renzi parla dal Montana, nel Parco di Yellowstone, dove è stato invitato per una conferenza con leader politici e big della Silicon Valley. Intervistato dal Corriere della Sera parla dell’Italia “ostaggio” delle “bizze adolescenziali” di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Parla dell’opposizione che “dovrebbe farsi sentire di più”. Parla del Pd - anche se precisa che “non mi ...