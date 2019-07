Linate chiuso,aerei volano su Malpensa

Il primo volo 'ex', un Alitalia direzione Fiumicino, è decollato dallo scalo di Milanodalla pista '35 Right' alle 6.43. Dopo la chiusura nella notte dello scalo cittadino di Milano, che rimarràper tre mesi per il restyling della pista e della struttura, da oggi gran parte dei voli partiranno dalle piste varesine. Oltre una cinquantina tra giornalisti, fotografi e operatori tv che direttamente dalla pista hanno seguito il primo rullaggio del volo 'ex' all'alba.(Di sabato 27 luglio 2019)