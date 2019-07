Google inizia a sostituire la ricerca vocale con Google Assistant

Google Home può cambiare la vita alle persone con paralisi : ecco la lodevole iniziativa di Google Nest : Google Nest , in collaborazione con la Christopher & Dana Reeve Foundation, avvia un' iniziativa per aiutare le persone con paralisi regalando 100.000 Google Home Mini. L'articolo Google Home può cambiare la vita alle persone con paralisi : ecco la lodevole iniziativa di Google Nest proviene da TuttoAndroid.

Google sta testando un paio di novità grafiche nell'app Google Messaggi in chiave Android 10, in vista del rilascio in versione definitiva che è previsto entro la fine di questa estate.