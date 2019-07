Raggi | momento di dolore e cordoglio | attendiamo esito indagini

Huawei P30 Pro Raggi unge su eBay il miglior prezzo online del momento : Huawei P30 Pro è in offerta a 629,99 euro su eBay grazie alla combinazione di promozione e codice sconto: ecco come fare. L'articolo Huawei P30 Pro raggiunge su eBay il miglior prezzo online del momento proviene da TuttoAndroid.

Raggi : Roma vicina a famiglia Crestini in questo momento di dolore : Roma – “Il sindaco di Rocca di Papa Emanuele Crestini non ce l’ha fatta. Era rimasto ferito nell’esplosione del palazzo comunale. Una notizia davvero triste. Roma abbraccia la sua famiglia e i suoi cittadini in questo momento di dolore”. Lo scrive, in un tweet, la sindaca di Roma, Virginia Raggi. L'articolo Raggi: Roma vicina a famiglia Crestini in questo momento di dolore proviene da RomaDailyNews.