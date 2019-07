QuakeCon 2019 | tutte le novità e il ritorno dei primi episodi di DOOM

Diamo il via al QuakeCon 2019 iniziando con DOOM : Il QuakeCon 2019 prende il via oggi, e per iniziare al meglio cosa c'è di meglio di DOOM Ethernal?Dopo il keynote di oggi, avrà luogo un panel incentrato interamente su DOOM e quanto sia influente questo franchise.Per chi non vede l'ora di mettere le mani su DOOM Ethernal, potremo vedere un video gameplay sabato 27 luglio.Leggi altro...

DOOM Eternal sarà presente al QuakeCon 2019 con un esclusivo gameplay della Battlemode : Il QuakeCon 2019 si terrà questa settimana e rappresenta una ghiotta occasione per Bethesda, lo studio ha infatti annunciato che verranno mostrate alcune sezioni di gameplay tratti da Battlemode , ovvero il multiplayer competitivo di DOOM Eternal . Battlemode è una nuova modalità creata per eliminare il multiplayer tradizionale (già presente nel precedente DOOM e poco apprezzato dai fan), questo perché gli sviluppatori hanno intenzione di offrire ...

Tim Willits abbandonerà id Software dopo il QuakeCon 2019 : Tim Willits è uno storico studio director, level designer ed ex co-proprietario di id Software che dopo ben 24 anni di onorata carriera si prepara a lasciare l'azienda, precisamente dopo il QuakeCon 2019."Tutti i giochi attualmente in sviluppo sono in buone mani e la mia partenza non comprometterà in alcun modo lo sviluppo di nessuno di essi. Id Software è piena di talenti che continueranno (anche sul lungo termine) i migliori shooter del ...