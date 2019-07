Niccolò Campriani e il sogno olimpico di 3 rifugiati | l’ex tiratore azzurro coach

Fonte : sportfair

(Di venerdì 26 luglio 2019)campione di solidarietà: aiuterà 3 giovania qualificarsi per le Olimpiadi di Tokyo 2020 nella prova della carabina ad aria compressa da 10 metri Ha preso parte a 3 Olimpiadi, è stato nominatodell’Anno dalla federazione internazionale (ISSF) nel 2012 e nel 2016, si è ritirato in bellezza con un doppio oro a Rio 2016: questi sono solo alcuni dei grandi traguardi raggiunti danella sua straordinaria carriera. L’exitaliano, specializzato nella carabina ad aria compressa, è pronto a lanciarsi in una nuova sfida che strizza l’occhio alla solidarietà. Il 31enne fiorentino guiderà 3nel tentativo di qualficarsi per le Olimpiadi di Tokyo 2020 nella prova della carabina compressa da 10 metri. L’iniziativa è parte della nuova serie originale di Olympic Channel Taking Refuge: Target Tokyo ...

