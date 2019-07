Migranti | naufraghi soccorsi da peschereccio | attesa destinazione porto per Guardia

Migranti : accordo Italia Malta su scambio naufraghi : I 54 salvati dalla ong Mediterranea saranno portati a La Valletta che ce ne consegnerà altri 55. Salvini firma il decreto per non far attraccare la nave Alex in porto. Tredici persone, tra le quattro donne incinte e bambini sono stati trasbordati dalla barca a vela, ferma...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'Chiediamo aiuto per trasbordo 54 naufraghi' : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - "Non riusciamo ad arrivare con questa imbarcazione fino a Malta con 54 Migranti a bordo tra cui neonati e donne in stato di gravidanza, ecco perché abbiamo chiesto aiuto a Malta e all'Italia per trasbordare le persone a bordo". Lo ha detto all'Adnkronos Alessandra Sciur

La Alex salva 54 Migranti - Matteo Salvini : “Vada in Tunisia se ha a cuore i naufraghi” : Il vicepremier leghista Matteo Salvini, appresa la notizia del salvaraggio effettuato dalla barca a vela Alex di Mediterranea, ha subito diramato una nota: "Attualmente sono più vicini di decine di miglia nautiche alla Tunisia rispetto a Lampedusa. Se questa ong ha davvero a cuore la salvezza degli immigrati faccia rotta nel porto sicuro più vicino"Continua a leggere

Migranti : Mediterranea - 'salvi 54 naufraghi - serve un porto sicuro' : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - "Tutti i 54 naufraghi sono stati salvati e si trovano adesso a bordo della Alex Mediterranea. Tra loro 11 donne (tre incinte) e 4 bambini. La motovedetta libica è arrivata tardi, prima ha intimato l'alt, poi si è allontanata dalla scena. Siamo enormemente felici di aver

Migranti : quaranta naufraghi Sea watch trasferiti all'hotspot : Palermo, 29 giu. (AdnKronos) - I quaranta Migranti a bordo della Sea watch, dopo lo sbarco avvenuto nella notte, sono stati trasferiti all'hotspot di Lampedusa. Da più di due settimane si trovavano sulla nave dopo il divieto di superare le acque territoriali.

Sea Watch - De Falco (ex M5s) : “Non sono Migranti - ma naufraghi” Mantero (M5s) : “Bisogna farli sbarcare” : “Quello che dobbiamo dire agli italiani è questo: mentre la Sea Watch è tenuta al largo da giorni e giorni con a bordi naufraghi, i migranti continuano a entrare sul territorio nazionale a decine e decine. E Salvini quanti rimpatri ha fatto?”. Csoì il senatore Gregorio De Falco sottolinea la sua contrarietà alle ultime affermazioni ed intenzioni espresse dal Ministro dell’Interno Salvini in marito alla nave Sea Watch. ...