Amazfit Bip Lite arriva ufficialmente in Italia | dal 7 agosto a un ottimo prezzo

Si proietta in Italia l’Amazfit Bip Lite : pre-ordine al prezzo di 59.99 euro : Probabilmente avrete già messo gli occhi su Amazfit Bip Lite, lo smartwatch economico di Huami presentato poco tempo fa. L'indossabile promette un'autonomia di 45 giorni con un solo ciclo di ricarica, un qualcosa che lo differenzia rispetto agli altri prodotti di questo genere, conferendogli quella marcia in più che tanto piace ai consumatori. Segnaliamo, tuttavia, l'assenza del modulo GPS (dovrete accontentarvi di appoggiarvi al sensore di ...

Ufficiali Amazfit Bip 2 e Verge 2 : particolarità e prezzi : Da poco si è conclusa la presentazione di Amazfit Bip 2, uno tra gli smartwatch più attesi del 2019, che va ad aggiungersi al Verge 2, anch'esso Ufficializzato nelle scorse ore. Procederemo a seguire con una piccola rassegna, così da inquadrare a meglio questi due nuovi prodotti di Huami. L'Amazfit Bip 2 eredita il design della prima versione, con display quadrato ed un unico tasto sul versante destro. Lo schermo ha una diaginale da 1.28 pollici ...

Amazfit Bip 2 è ufficiale - con ECG - batteria da 200 mAh e Bluetooth 5 : Huami ha presentato il nuovo smartwatch Amazfit Health Watch, con elettrocardiogramma e connettività Bluetooth 5.0. L'articolo Amazfit Bip 2 è ufficiale, con ECG, batteria da 200 mAh e Bluetooth 5 proviene da TuttoAndroid.

Non bastano Amazfit Bip Lite e Verge 2 : altri 10 indossabili nei prossimi mesi : Vi avevamo parlato in questo articolo di Amazfit Bip Lite, il nuovo smartwatch di Huami dalla durata e dal prezzo irresistibili, che ha già dimostrato di essere stato messo nel mirino dagli utenti europei, che non aspettano altro che un cenno da parte della casa circa la sua commercializzazione (che purtroppo non è ancora stata confermata, ci teniamo a precisarlo). L'11 giugno sarà poi la volta dell'attesissimo Amazfit Verge 2, cui seguiranno ...

Si presenta il nuovo Amazfit Bip Lite : prezzo incredibile e batteria eterna : Se avete amato i prodotti Huami, non potrete fare diversamente con il nuovo Amazfit Bip Lite, versione economica dell'ormai conosciuto smartwatch Amazfit Bip, contraddistinto da tanta autonomia in più. Dal punto di vista estetico i due prodotti sono pressoché uguali: a cambiare è la batteria, visto che l'ultimo arrivato avrà la capacità di durare fino a 45 giorni dall'alto dei suoi 200mAh, rinunciando però al modulo GPS, non incluso su Amazfit ...

Amazfit Bip Lite è ufficiale con autonomia da record e prezzo aggressivo : Dopo Amazfit verge Lite, Huami presenta anche Amazfit Bip Lite, che migliora l'autonomia, a spese del modulo GPS, e riduce il precco. L'articolo Amazfit Bip Lite è ufficiale con autonomia da record e prezzo aggressivo proviene da TuttoAndroid.