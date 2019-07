Sorprendente ritorno in Arrow 8 | Oliver ritrova la donna più importante della sua vita

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 25 luglio 2019)8 ci porterà nel passato o nel futuro die i suoi? Ormai la domanda è d'obbligo perché tutto lascia pensare che uno sguardo al passato sia certo. Gli indizi si moltiplicano di ora in ora anche se non capiamo bene come tutto questo sia possibile. Forse la linea temporale porteràad avere unadiversa, risultato di scelte diverse o sarà solo un modo per rimettere insieme pensieri e ricordi in vista del gran finale e degli ultimi saluti? I dettagli a riguardo sono davvero pochi ma gli annunci relativi al cast di8 si moltiplicano e mentre i figli disono ormai regular in questa stagione finale, altri personaggi che riguardano il passato del nostro protagonista sono pronti a fare. In particolare, proprio in concomitanza con l'annunciofine delle ripresepremière di stagione, la produzione ha annunciato cheritroverà una...