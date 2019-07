«Non sono sessista | ma…»

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 25 luglio 2019) Cornuto!Donne con le palle.Moglie e buoi dei paesi tuoi.Tra moglie e marito non mettere il dito.Il maschio contemporaneo è insicuro e debole. Il problema è un altro Le donne non si toccano nemmeno con un fiore.Non sei un giornalista, sei troppo giovane, fatti una ragazza!Non guardo al sesso dell'autore, ma all'argomento trattato.Casalinga di VogheraAttenzione agli agenti inquinanti del discorso pubblico.molti, insidiosi – perché spesso non ci accorgiamo di pronunciarli –, capaci di rendere le nostre frasi violente. E, spesso, sessiste. Lo spiega Lorenzo Gasparrini in Non, ma… libro uscito per Edizioni Tlon e scritto con un intento: aiutarci a diventare più consapevoli del sessismo insito nel linguaggio contemporaneo. Leggere per credere. E per riconoscersi in forme colloquiali, modi di dire e frasi fatte. Di cui possiamo, però, liberarci. La riflessione parte, ...

