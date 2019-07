Liam Cunningham | «Come sono diventato un Pokémon»

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 25 luglio 2019) Chi interpreteràdopo Ser Davos?Chi interpreteràdopo Ser Davos?Chi interpreteràdopo Ser Davos?«Noi viviamo sotto una costante minaccia e non ce ne rendiamo conto». Quale minaccia, scusi? «L’Ebola: una settimana fa è stato registrato il primo caso a Goma, una città del Congo poverissima, ma da cui transitano milioni di persone. Se l’epidemia si spostasse in Uganda sarebbe l’inizio della fine». Perché? «Perché diventerebbe difficile da arginare. L’intero pianeta sarebbe a rischio». I toni apocalittici di, meglio conosciutoSer Davos del Trono di Spade,giustificati dall’incipit di The Hot Zone, la nuova serie di cui è protagonista. Nei primi minuti, un uomo pieno di pustole e madido di sudore viene caricato su un aereo. Barcolla lungo il corridoio sfiorando sventurati passeggeri. Poi si siede e, con ribrezzo del ...

