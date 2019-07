Juve-Inter in pillole

Non solo la Juventus : anche l'Inter penserebbe ancora a Chiesa : l'Inter sta lavorando sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione del proprio allenatore, Antonio Conte. Ieri in International Champions Cup i nerazzurri hanno dato buone indicazioni nel match contro la Juventus. Questo potrebbe dare ulteriore forza al proprio tecnico, che chiede rinforzi in attacco visto che al momento non ha praticamente nessuno a disposizione in prima squadra, se non l'adattato Ivan Perisic. Per questo motivo l'ex ...

Libero : Tifo becero in salsa e accento orientale per Juve-Inter : “Che pippe questi cinesi: ce la menano da 50 anni con la Rivoluzione Culturale e noi, in due soli giorni d’estate, siamo stati capaci di importare a casa loro per contratto tutto il peggio del calcio dei nostri stadi”. E’ quello che scrive oggi Libero, raccontando i cori beceri ascoltati durante la partita Juventus-Inter dell’International Champions Cup, il mega torneo per grandi squadre che si gioca in Cina. Migliaia di ...

Calciomercato 25 luglio giovedì : Inter - blitz per Lukaku. Icardi-Napoli - si può. Juve - via alle cessioni. Cagliari su Defrel : Calciomercato 25 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 25 luglio. Inter– Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, oggi l’Inter potrebbe volare a Londra per cercare di piazzare l’affondo decisivo per Lukaku. L’attaccante del Manchester United ha una valutazione di circa 80 milioni di euro, cifra che l’Inter proverà a far scivolare al ribasso. […] L'articolo Calciomercato 25 luglio ...

Repubblica : L’Inter è più contiana di quanto la Juve non sia sarriana : Manca un mese esatto all’inizio del campionato e l’Inter è più contiana di quanto la Juventus non sia sarriana. Lo scrive Emanuele Gamba su Repubblica, aggiungendo: “è la differenza che passa tra un’evoluzione e una rivoluzione”. La Juve ha vinto ieri contro l’Inter ai rigori. Il tempo regolamentare aveva chiuso il match su un pareggio con goffa autorete di De Ligt. L’Inter ha fatto meglio, scrive Repubblica. Ha ...

La rassegna stampa di giovedì 25 luglio – La Juve vince ma l’Inter c’è - continua la dinastia Maldini [FOTO] : rassegna stampa – Sulle prime pagine dei giornali in edicola oggi, 25 luglio, la protagonista è Federica Pellegrini. Oro nei 200 stile libero per la nuotatrice quasi 31enne. L’altro protagonista è Gregorio Paltrinieri, dominatore assoluto degli 800. Sulla Gazzetta dello Sport si parla anche di Juventus-Inter, andata in scena ieri. I bianconeri hanno vinto ai rigori, ma l’inter ha dimostrato di essere a buon punto. Spazio ...

Juventus Inter : Sarri ammette l’errore e si prende la responsabilità : Juventus Inter: Maurizio Sarri nel corso della conferenza stampa post partita ammette di aver commesso un errore in vista della partita contro l’Inter e parla dell’incontro. Il tecnico fa notare che la squadra ha dimostrato dei progressi, facendo una partita simile a quella con il Tottenham: partenza a fari spenti, sulla difensiva, con una buona […] More

Juventus-Inter - Conte stuzzica la sua squadra : “queste sconfitte ci devono far rosicare” : L’allenatore dell’Inter ha commentato la sconfitta ai rigori maturata contro la Juventus, sottolineando cosa gli è piaciuto e cosa non lo ha convinto Una sconfitta che brucia, nonostante sia arrivata ai rigori dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. Antonio Conte applaude la sua Inter dopo il match di International Champions Cup contro la Juventus, confermando di aver visto dei progressi rispetto alla partita con il ...

Highlights Juve-Inter - è già polemica : gol Ronaldo da annullare? -VIDEO- : GOL Ronaldo – Primo Derby d’Italia della stagione che se lo aggiudica la Juventus. Le Vecchia Signora va sotto nel primo tempo su autogol di De Ligt. Il giovane difensore olandese è sfortunato sugli sviluppi di un corner, deviando il pallone nella propria porta. Primo tempo dominante per l’Inter. Inter che però nel secondo tempo […] More

Juve vince derby ‘cinese’ - Inter ko ai rigori : Le parate di Buffon e il gol di Demiral dal dischetto regalano alla Juventus la vittoria per 4-3 ai rigori nella sfida contro l'Inter nell'International Champions Cup, dopo l'1-1 al termine dei tempi regolamentari. All'Olympic Stadium di Nanchino, Inter e Juventus si dividono un tempo per ciascuna. Meglio i nerazzurri nel primo tempo, seppur il vantaggio arrivi solograzie ad una autorete di De Ligt (all'esordio da titolare in bianconero, cosi' ...

Juventus-Inter - Sarri ammette : “prima del match ho fatto un errore. Buffon? Con lui ho parlato chiaro” : L’allenatore della Juventus ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria ai rigori arrivata contro l’Inter in ICC Si è conclusa ai rigori la sfida tra Juventus e Inter di International Champions Cup, 1-1 nei novanta minuti prima del successo dei bianconeri arrivata dagli undici metri. AFP/LaPresse Una prestazione non proprio esaltante quella delle due squadre, con Maurizio Sarri che in conferenza non ha nascosto il ...