Il mantello dell’invisibilità di Harry Potter diventa realtà

Fonte : wired

(Di giovedì 25 luglio 2019) Gli amanti della saga dilo conoscono bene, e ora ildell’invisibilità visto e rivisto al cinema può essere finalmente acquistato online: d’ora in avanti, passare inosservati tra la folla non sarà più un problema, ma solo se indosserete questo fantastico accessorio! Nato da una collaborazione tra Wow!Stuff e Warner Bros, l’iconico Invisibility Cloack del maghetto più famoso al mondo arriva nelle nostre case e ci consentirà di far apparire e scomparire qualsiasi cosa o persona vada a ricoprire. Ma come funziona? Lungo circa 140 centimetri, ilè adatto per essere indossato dai 6 anni di età in su e sfruttando laaumentata con un sistema simile al green screen, basterà indossarlo o poggiarlo sopra un oggetto qualsiasi rivolgendo il lato di colore verde verso l’esterno. Non resterà che fare la magia: infatti, basterà inquadrarlo ...

fvadicamo : Harry Potter stiamo arrivando! Scienziati sudcoreani hanno (quasi) messo a punto il mantello dell'invisibilità… - ScicommBot : RT @IoDivulgoForte: Hai detto mantello dell'invisibilità? Questa è scienza e non magia, ma a volte il confine è sottile! #scicomm #HarryPo… - IoDivulgoForte : Hai detto mantello dell'invisibilità? Questa è scienza e non magia, ma a volte il confine è sottile! #scicomm… -